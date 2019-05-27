Шамиль Гаджиев арестован на два месяца

27 мая 2019, 21:32

Советский райсуд Махачкалы удовлетворил ходатайство следствия об аресте исполняющего обязанности руководителя Управления Росреестра по Дагестану Шамиля Гаджиева, отклонив все доводы защиты.

Как писал "Кавказский узел", Шамиль Гаджиев был задержан 25 мая в связи с делом о махинациях с земельными участками. Следствие заподозрило его в участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения.

По делу о создании преступного сообщества для махинаций с землей, фигурантом которого стал Гаджиев, также проходят его предшественник на посту руководителя регионального управления Росреестра Сафиюла Магомедов, бывший вице-мэр Махачкалы Герман Рагимханов, депутат парламента Дагестана Фикрет Раджабов. Следствие оценило ущерб по делу в более чем 370 миллионов рублей.

Причастность Гаджиева в инкриминируемом ему преступлении подтверждено показаниями засекреченного свидетеля, сообщил на сегодняшнем заседании Советского райсуда Махачкалы представитель прокуратуры. Так же, как и следователь, он высказал мнение, что Гаджиев, оставаясь на свободе, может скрыться от органов суда и следствия и может оказать давление на потерпевших и свидетелей по данному делу.

Прокурор заявил, что у следствия есть сведения о том, что Гаджиев уже пытался оказать давление на подчиненных, чтобы они отказались давать показания по данному делу.

Защита назвала необоснованными доводы следствия о необходимости ареста Шамиля Гаджиева. По словам адвоката Андрея Ширабакина, ему непонятно, в чем подозревают Гаджиева. Ширабакин просил суд не заключать Гаджиева под стражу, высказав опасаясь, что в заключении на его подзащитного может быть оказано давление.

Защита также назвала необоснованными доводы прокурора о том, что Гаджиев может скрыться от суда и следствия. Сам Шамиль Гаджиев заявил, что не признает себя виновным.

Однако суд не принял к сведению доводы Гаджиева и его защиты и заключил чиновника под стражу на два месяца - до 25 июля, передает присутствовавший в суде корреспондент "Кавказского узла".

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