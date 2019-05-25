Следствие отказалось возбуждать дело о пытках жителя Ингушетии

25 мая 2019, 13:46

Отказ следователей расследовать заявление о пытках жителя Ингушетии Саида Баркинхоева будет обжалован, сообщил его адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", брат 27-летнего жителя Ингушетии Саида Баркинхоева, заподозренного в ограблении почты, заявил, что подвергся пыткам. Адвокат задержанного Висит Цороев подал жалобу в правоохранительные факты, потребовав узнать, почему на теле подзащитного имеются следы применения пыток.

Заявление Джамалейла Баркинхоева, брата Саида Баркинхоева, адресованное уполномоченному по правам человека в Ингушетии и правозащитникам, опубликовал 23 марта глава правозащитной организации «МАШР» Магомед Муцольгов в своем блоге на "Кавказском узле". "Прошу вас оказать содействие в защите конституционных прав моего брата Баркинхоева Саида... Уполномоченного по правам человека в Республике Ингушетия прошу провести проверку условий его содержания, а также состояние его здоровья", - написал Джамалейл Баркинхоев.

Брат Саида Баркинхоева Джамалейл сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что получил уведомление об отказе следствия возбуждать дело против силовиков. "Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в соответствии с п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ за отсутствием в их действиях состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.127 УК РФ ("Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением". - Прим. "Кавказского узла")",- сообщается в уведомлении. Копия постановления об отказе в возбуждения уголовного дела имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Отказ был ожидаемым, сказал Джамалейл Баркинхоев. По словам Джамалейла Баркинхоева, его брат не жалуется на условия содержания в СИЗО.

Ожидаемым назвал отказ и адвокат Баркинхоева Висит Цороев. "Для родственников, для меня и для моего подзащитного это было ожидаемо, потому что когда пытали, то пытали так, что видно было, что люди не чувствуют ответственности за свои действия", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Он заявил, что защита намерена обжаловать постановление об отказе возбудить уголовное дело. "По версии следствия получается, что мой подзащитный сам себя истязал, сам бил себя током, причинил себе увечья",- пояснил Цороев.

Адвокат отметил, что в последний видел раз своего подзащитного 16 мая. В тот день суд принял решение продлить Баркинхоеву арест на два месяца. Адвокат подтвердил, что его подзащитный на содержание в СИЗО не жалуется.