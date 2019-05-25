Армения и Азербайджан обменялись заявлениями о ситуации на границе

25 мая 2019, 09:52

Минобороны Азербайджана назвало дезинформацией заявление армянской стороны о том, что азербайджанские военные оставили оборудованные на нахичеванском участке границы новые боевые позиции.

Как писал "Кавказский узел", 8 июня 2018 года пресс-служба Отдельной общевойсковой армии Нахичеванской автономной республики в Азербайджане заявила о восстановлении контроля над селом Гюннют и окрестными высотами. Это дало азербайджанской армии стратегическое преимущество, которое может быть использовано в случае новой войны в Нагорном Карабахе, сочли опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские военные эксперты. Однако армянские военные обозреватели заявили, что позиции Вооруженных сил Армении продолжают находиться на горе Гюннют, а новые огневые точки - лишь попытка Азербайджана отвлечь часть армянских сил с карабахского на нахичеванское направление.

После того, как Ильхам Алиев и Никол Пашинян побеседовали 28 сентября 2018 года в Душанбе на саммите стран СНГ, напряжение на нахичеванском участке границы спало, отметил автор блога "Военно-промышленный комплекс Армении" Самвел Агабабян. Он предположил, что договоренность и касалась в первую очередь именно нахичеванского направления, так как азербайджанской стороне выгодно временное прекращение огня. По его мнению, это позволило азербайджанским военным закрепиться на новых позициях, некоторые из которых до сентября 2018 года находились под плотным огневым воздействием армянской стороны.

Некоторые из позиций, возведенных Азербайджаном в 2018 году на нахичеванском отрезке границы с Арменией, впоследствии были оставлены из-за невозможности обеспечивать нормальное снабжение зимой, заявил командующий пятым армянским корпусом, полковник Андраник Пилоян. "Конечно, противник и сейчас время от времени пытается занять новые позиции <...>. Бывают нарушения режима перемирия время от времени - в частности, во время инженерных работ", - процитировало Пилояна 24 мая Arminfo.

Минобороны Азербайджана опровергло информацию о том, что позиции были оставлены. "В отличие от армянской стороны, на высотах, где расположились азербайджанские солдаты, нет ни одного поста или боевой позиции, который бы всесторонне не обеспечивался. Эти позиции оборудованы линиями коммуникации и полностью обеспечены в соответствии со временем года", - привел 24 мая заявление Минобороны Азербайджана Trend.

Ведомство обвинило армянскую сторону в намеренном распространении дезинформации и связало это с широкомасштабными учениями в Азербайджане, сообщило издание.

С 20 по 24 мая в Азербайджане проходили учения с участием 10 тысяч солдат. МИД Армении заявил, что проведение этих учений нарушает обязательства Азербайджана перед ОБСЕ.

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