Глава Высшего судебного совета Армении подал в отставку

24 мая 2019, 12:37

Гагик Арутюнян объяснил свое решение уйти с поста главы Высшего судебного совета ситуацией, сложившейся вокруг судебной системы после призывов премьер-министра к блокировке судов.

Как сообщал "Кавказский узел", Никол Пашинян в ответ на освобождение из-под стражи Роберта Кочаряна призвал блокировать здания судов. Сторонники Пашиняна откликнулись на призыв и не позволили 20 мая сотрудникам судов приступить к работе. Во второй половине для Пашинян поблагодарил своих сторонников, которые откликнулись на предложение заблокировать здания судов, и призвал их прекратить акцию. Он также заявил, что парламент должен инициировать реформу судебной власти.

23 мая около 15 человек собрались перед зданием Высшего судебного совета Армении в Ереване и предъявили ультиматум всему составу совета. Если члены совета не подадут в отставку до конца мая, будут заблокированы суды по всему Еревану, пригрозили протестующие. Пашинян пытается получить контроль над последними форпостами, которые ему не подчиняются - судами, однако его призывы не укладываются в рамки армянского законодательства и ставят под удар принцип независимости судебной системы, отметили ранее опрошенные ранее "Кавказским узлом" эксперты.

Гагик Арутюнян сегодня подал в отставку, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Высшего судебного совета Арман Хачатрян.

"Учитывая процессы, связанные с судебной властью и судьями, и высказанные по этому поводу опасения, не вижу целесообразным дальнейшую работу на посту главы и члена Высшего судебного совета", - говорится в заявлении Арутюняна, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Ранее, 20 мая, Гагик Арутюнян резко раскритиковал инициативу Пашиняна. Он отметил, что реформу судебной системы нужно проводить конституционным путем, без нарушения прав людей, разрушительных последствий, и служить установлению верховенства права, сообщает "Sputnik-Армения".

Напомним, что 18 мая суд освободил из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, за которого ранее внесли залог глава Нагорного Карабаха Бако Саакян и его предшественник Аркадий Гукасян. 20 мая суд в Ереване приостановил рассмотрение дела Кочаряна и направил его в Конституционный суд.

На "Кавказском узле" опубликованы биографические справки о Роберте Кочаряне и Николе Пашиняне и размещена фотохроника "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

