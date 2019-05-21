Сцена в Стамбуле, к которой черкесские активисты переместились после запрета шествия 21 мая 2019 года. Фото Анжелики Тохтамышевой для "Кавказского узла"

21 мая 2019, 22:14

Власти Стамбула запретили шествие черкесов к генконсульству России

Впервые за 15 лет в Стамбуле запрещено траурное шествие к стенам российского генконсульства, посвященное памяти жертв Кавказской войны и депортации черкесов с Кавказа, сообщили активисты.

Как писал "Кавказский узел", черкесы отмечают 21 мая как День памяти и скорби, в этот день проходят траурные шествия. 20 мая более 300 человек приняли участие в памятной акции в столице Кабардино-Балкарии Нальчике, сегодня на митинг там собрались три тысячи человек. Сегодняшний траурный митинг в Черкесске собрал более 300 человек, а в Сочи - 150 человек. Памятные мероприятия прошли и в грузинской Анаклии, через которую были депортированы адыги в Османскую империю.

Кавказская война, продолжавшаяся с 1763 по 21 мая 1864 года, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Черкесские организации требуют, чтобы власти России признали геноцид черкесов во время Кавказской войны. Парламент Грузии уже сделал это в мае 2011 года. В расположенном на черноморском побережье грузинском городе Анаклия в 2012 году установили бронзовый монумент жертвам геноцида черкесского народа, автор проекта - скульптор из Кабардино-Балкарии Хусен Кочесоков. 

Площадь у Галатасарайского лицея в Стамбуле, оцепленная полицейскими. 21 мая 2019 года. Фото Анжелики Тохтамышевой для "Кавказского узла"Всего лишь за полтора часа до начала традиционного траурного шествия в Стамбуле его организаторы узнали, что власти не разрешают провести акцию. Собравшихся попросили переместиться с улицы Истикляль, по которой планировалось пройти к генконсульству, на параллельный переулок, рассказали участники шествия. Традиционное место сбора активистов у Галатасарайского лицея на улице Истикляль в настоящий момент оцеплено полицейскими ограждениями, внутри периметра которого находится полицейская спецтехника.

"МИД Турции не рекомендовал стамбульским властям санкционировать шествие черкесов к стенам генконсульства России в Турции в связи со сложностью двусторонних отношений", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" один из организаторов шествия.

В 2018 году МИД России рекомендовал туристам избегать центра Стамбула в день проведения черкесами траурного шествия, назвав это антироссийской акцией.

"В Facebook на странице одного из старейших дернеков (общественная организация. - Прим. "Кавказского узла") появилась информация, что памятные мероприятия пройдут в азиатской части Стамбула в населенном пункте Картал, где установлен памятник черкесским мухаджирам, жертвам геноцида. Многие поехали туда, потому количество пришедших сегодня на улицу Истикляль в разы меньше прежних годов", - отметила корреспонденту "Кавказского узла" активистка Анжелика Тохтамышева.

По ее словам, активисты согласились перейти в предложенное властями место, где оборудована небольшая сцена. Всего собравшихся насчитывается около 500 человек, сообщила Тохтамышева. С запретом на проведение траурного шествия черкесская диаспора сталкиваются впервые за 15 лет, добавила она.

В России табу на тему Кавказской войны и черкесского изгнания было снято лишь в 1990-е годы. Тогда в Майкопе и Нальчике впервые прошли международные съезды черкесов, состоялся самый прославленный конный переход постсоветского времени "Дорогами мухаджиров", говорится в материале старшего научного сотрудника Центра цивилизационных и региональных исследований РАН Наимы Нефляшевой ""Конь и всадник". Мужские союзы против радикализации", подготовленном для "Кавказского узла".

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос". В разделе "Справочник" можно ознакомиться с материалом "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов". Новости о событиях, связанных со 150-летним юбилеем окончания Кавказской войны, который отмечался в 2014 году, собраны на архивной тематической странице "Кавказского узла" "Кавказская война: 150 лет".

Примечание:

"Генпрокуратура не намерена давать оценку позиции МВД России по проблемам сирийских черкесов", "Черкесские активисты назвали меры господдержки соотечественников недостаточными", "Черкесские активисты собрали средства на оплату обучения беженки Рагад Гиш".

Автор: Магомед Туаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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