Родные потребовали зафиксировать следы пыток у Абдурашидова

02 апреля 2019, 20:51

Сестра махачкалинца Омара Абдурашидова, обвиняемого в финансировании терроризма, провела пикет с требованием медицинского освидетельствования на предмет пыток и наказания виновных в них силовиков. Правоохранители тянут время, чтобы следы пыток исчезли, заявила адвокат обвиняемого.

Как писал "Кавказский узел", родственница Омара Абдурашидова заявила о его похищении 28 марта в Махачкале. По словам родственников, ночью 30 марта силовики провели обыск в доме Абдурашидова, подбросив туда оружие. 31 суд постановил арестовать Абдурашидова на 10 суток. Он заявил, что его пытали, добиваясь показаний против бывшего высокопоставленного силовика. Следствие ссылается на показания засекреченного свидетеля о том, что Абдурашидов передал 200 тысяч рублей участникам вооруженного подполья. Подсудимый отвергает все обвинения.

Сегодня перед зданием республиканского следственного управления в Махачкале прошел одиночный пикет сестры Омара Абдурашидова Хайранат Гасангусейновой. Она вышла на акцию с плакатом "Требую немедленного медосвидетельствования следов пыток Абдурашидова Омара".

"Через несколько минут, как я начала акцию, ко мне вышел человек, представился сотрудником следственного управления. Он узнал о цели акции и начал говорить, что я вообще не туда пришла, что я должна идти в прокуратуру, пикетировать там. Пытался всячески отправить меня оттуда в другое место", - рассказала Гасангусейнова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, родные Абдурашидова намерены проводить акции протеста и далее, в том числе 3 апреля. "Акции продолжатся до тех пор, пока не проведут медосвидетельствование следов пыток моего брата и не накажут тех. кто с ним так поступил", - рассказала Хайранат Гасангусейнова.

Адвокат Абдурашидова считает, что процедура медосвидетельствования откладывается намеренно. "Мною было подано заявление в СУ СКР по Дагестану, прокуратуру республики и УФСБ по Дагестану. В заявлении я потребовала возбудить уголовное дело и привлечь к уголовной ответственности виновных в пытках моего подзащитного, провести доследственную проверку и незамедлительно, до исчезновения следов пыток, назначить судебно-медицинскую экспертизу. Но ни одно мое требование еще не исполнено. С экспертизой тоже они специально тянут, ждут, пока исчезнут следы пыток", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Салимат Кадырова.

По ее словам, Омар Абдурашидов больше не подвергается пыткам, но очень подавлен. Он переведен из следственного изолятора в СИЗО-1. Адвокат отметила, что ей не мешают посещать подзащитного.