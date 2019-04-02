Жители Нальчика указали мэру на антисанитарию у торгового центра

02 апреля 2019, 18:35

Жильцы дома в центре столицы Кабардино-Балкарии пожаловались на мусор, разбросанный вокруг площадки с мусорными баками у здания по соседству. Они призвали городские власти решить эту проблему и отремонтировать дорогу.

Жильцы пожаловались на антисанитарию у торгового центра, расположенного всего в нескольких десятках метров от здания городской администрации. "Шесть мусорных баков, уже пришедших в негодность, вокруг которых навалены кучи мусора, упаковочной тары, пластика, яичной скорлупы. Здесь никогда не бывает чисто. Мусор разбросан вокруг на большом расстоянии, он влип, врос в землю. Место разворочено большегрузными машинами, которые доставляют в магазин «Магнит» товары. В этом грязном месте они разгружают товар, в том числе хлеб, молочные продукты. По этой грязи дети ходят в школу, а из школы домой, также к себе домой пробираются жильцы дома №20 по ул. Шогенцукова", - говорится в открытом письме мэру Нальчика, опубликованном пользователем Аминой Хатукой сегодня в группе "Другой Нальчик" в соцсети Facebook.

Мэрия должна проследить, чтобы владелец торгового центра нанял дворника, а на мусорной площадке появились новые баки с крышками, считают жильцы дома по Шогенцукова, 20. Кроме того, власти должны отремонтировать дорогу в этом месте, говорится в открытом письме жильцов.

"Там всегда много мусора. Неужели нельзя поддерживать порядок хотя бы в центре города?" - прокомментировал эту публикацию пользователь соцсети Алим Пшибиев. При этом комментаторы выразили сомнение, что власти читают такие сообщества, как "Другой Нальчик".

На сайте мэрии Нальчика по состоянию на 18:35 мск 2 апреля нет комментариев относительно этого открытого письма.

Как писал "Кавказский узел", в январе жители Нальчика и других городов Кабардино-Балкарии жаловались на стихийные свалки. Они отметили, что тарифы на вывоз мусора выросли, а проблема несанкционированных свалок и заваленных мусором контейнерных площадок так и не была решена. В феврале пользователи соцсетей активно обсуждали уборку мусора возле детского садика на улице Ватутина в Нальчике, большинство комментаторов обвинили в замусоренности территории самих горожан.

23 февраля в Нальчике активисты собрали мусор с территории, прилегающей к терренкуру - лестнице в тысячу ступенек, ведущих к горе Кизиловка. Субботник был организован через соцсети, его участники заявили о намерении продолжать подобные акции.