Анастасия Шевченко на заседании Ростовского областного суда со своей защитой. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

02 апреля 2019, 16:14

Суд признал законным продление ареста Анастасии Шевченко

Ростовский облсуд отказался удовлетворить жалобы адвокатов на продление срока домашнего ареста активистке "Открытой России"* Анастасии Шевченко, обвиненной в причастности к нежелательной организации.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта Ленинский райсуд Ростова-на-Дону продлил на три месяца, до 17 июня, срок домашнего ареста члена федерального совета движения "Открытая Россия"* Анастасии Шевченко.

Анастасия Шевченко находится под домашним арестом с 23 января. Дело Шевченко стало первым в России, возбужденным по статье 284.1 УК РФ (осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной). Для возбуждения дела против активистов "Открытой России"* достаточно двух административных правонарушений за участие в деятельности "нежелательной организации", чтобы преследование человека переросло в уголовное, отметили опрошенные "Кавказским узлом" юристы. 8 февраля Правозащитный центр "Мемориал" признал Шевченко политзаключенной.

Сегодня Ростовский облсуд отклонил апелляционные жалобы на решение продлить срок домашнего ареста Шевченко. В жалобах адвокаты также просили суд отменить домашний арест Шевченко или хотя бы разрешить ей выходить на прогулки с детьми.

На заседании присутствовала сама Анастасия Шевченко, около 25 местных жителей, а представители прессы.

Решение суда вызвало возмущение находившихся в зале сторонников Шевченко, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Комментариями Анастасии Шевченко или ее адвокатов относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

В списке "нежелательных организаций", который подготовило министерство юстиции России, значатся две британские организации со схожими названиями: Open Russia Civic Movement, Open Russia* (общественное сетевое движение "Открытая Россия") и OR (Otkrytaya Rossia*) ("Открытая Россия") (с 08.11.2018 года – Human rights project management). По состоянию на 23 декабря 2018 года в России официально зарегистрирована межрегиональная общественная организация "Открытая Россия", следует из данных сайта Минюста.

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, которые содержат в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генеральной прокуратурой России нежелательной на территории страны.

Примечание:

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Автор: Валерий Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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