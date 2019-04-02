Суд в Ростове приговорил Хисамова к 19 годам колонии

02 апреля 2019, 10:29

Северо-Кавказский окружной военный суд признал виновным отставного офицера из Краснодара Дениса Хисамова по делу об участии в запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

Как писал "Кавказский узел", на заседании 1 апреля обвинение запросило для Дениса Хисамова 18 лет колонии строгого режима.

23 октября 2018 года стало известно, что Турция выдала Таджикистану 33-летнего бывшего капитана министерства обороны России Дениса Хисамова, который был задержан в апреле того же года. По версии следствия, отставной офицер воевал на стороне террористической организации "Исламское государство"* и планировал совершить теракты в России. Сам Хисамов отверг все обвинения в свой адрес и заявил о пытках в ходе следствия.

Сегодня Северо-Кавказский окружной военный суд огласил приговор по делу, сообщает корреспондент "Кавказского узла", присутствующий на заседании.

Суд приговорил отставного офицера Министерства обороны РФ из Краснодара Дениса Хисамова к 19 годам колонии строгого режима. Хисамов также лишен звания капитана запаса.

Подсудимый спокойно отреагировал на приговор, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликован материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.