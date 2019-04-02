Шесть участников акции "Солидарность рабочим" задержаны в Тбилиси

02 апреля 2019, 07:14

Задержанием шести человек завершилась акция с требованием обеспечения защиты прав трудящихся под лозунгом "Солидарность рабочим", которая прошла в Тбилиси после гибели на стройке из-за обвала грунта двух человек.

Как писал "Кавказский узел", вечером 31 марта во время строительных работ на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси произошел обвал грунта, два человека оказались под завалами. Спасатели извлекли тела погибших рабочих.

В марте 2018 года в Грузии был принят, несмотря на протесты профсоюзов, закон о безопасности труда, предполагающий создание трудовой инспекции. Профсоюзы заявили, что он не соответствует международным стандартам безопасности труда и серьезно ограничивает работу инспекторов.

Акция под лозунгом "Солидарность рабочим ", которую организовали несколько неправительственных организаций и активисты, работающие в сфере защиты прав трудящихся, прошла 1 апреля в Тбилиси, сообщили "Новости-Грузия".

На проспекте Чавчавадзе, где накануне в результате обвала грунта погибли двое рабочих, собралось около ста человек. Участники митинга потребовали встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, а также главой Минэкономики Георгием Кобулия, министром здравоохранения Давидом Сергеенко и мэром Тбилиси Кахой Каладзе.

Демонстранты стали выходить на проезжую часть и автомобильное движение было полностью перекрыто. Полицейские пытались вернуть участников митинга на тротуар. В результате началась стычка, во время которой были задержаны несколько человек, среди которых член НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии" Вахушти Менабде, активист движения "Белый шум" Давид Субелиани, а также представители Центра изучения прав человека и мониторинга, сообщает издание.

После этого участники акции повредили фасад здания, при строительстве которого в результате обвала грунта погибли двое рабочих, сообщил грузинский "Первый канал".

Мэрия Тбилиси заявила, что глава города Каха Каладзе готов встретиться с протестующими в ближайшие дни, чтобы ознакомить их с мероприятиями, которые столичное правительство осуществляет для соблюдения условий безопасности труда, однако это предложение митингующим не понравилось. Участники акции протеста пришли к дому мэра Тбилиси Кахи Каладзе и потребовали с ним встречи.

Шесть участников акции были задержаны во время протестов на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси по обвинению в неповиновении полиции и за нарушение общественного порядка в соответствии со статьями 166 и 173 Кодекса административных правонарушений, сообщило со ссылкой на МВД Грузии "ИнтерпрессНьюс".