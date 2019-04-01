Роспотребнадзор озвучил причину массового отравления в Хасавюрте

01 апреля 2019, 17:10

Причиной отравления жителей Хасавюрта стала загрязненная водопроводная вода, сообщил 31 марта дагестанский Роспотребнадзор. Местные власти заявили о ревизии водопроводных сооружений и других источников воды в городе.

Как писал "Кавказский узел", 23 марта в больницу Хасавюрта с симптомами острой кишечной инфекции поступили 86 человек. Позже число заболевших увеличилось до 104 человек, 90 из которых - дети. По данным на 31 марта, в больнице оставались 60 человек. МВД республики приступило к расследованию дела о нарушении санитарных норм. Минздрав республики начал массовую вакцинацию жителей Хасавюрта.

После массового отравления власти Дагестана прекратили подачу воды в Хасавюрте до ее очистки и дезинфекции. На это время город будет получать воду из других источников, в том числе из водохранилищ Бишбулак и Миатлинское, а также подвозную питьевую воду, заявили они. Все магистральные водопроводные сети Хасавюрта обеззаражены, отчитались 26 марта власти.

Результаты эпидемиологического обследования управления Роспотребнадзора Дагестана выявили причиной отравления жителей Хасавюрта водопроводную воду, подаваемую с нарушениями требований законодательства, приводятся слова руководителя управления Элеоноры Омариевой в сообщении на сайте правительства Дагестана 31 марта. Руководству Хасавюрта рекомендовано провести проверку сетей водоснабжения для выявления незаконных врезок, заявил руководитель республиканского кабмина Артем Здунов.

По словам Здунова, большинство пострадавших связывают отравления не только с употреблением сырой водопроводной воды, но также воды из домашних резервуаров и колодцев. Поэтому для проверки источников, из которых население набирает воду, во всех городах и районах Дагестана будут созданы специальные штабы. Также с 1 апреля в образовательных учреждениях Дагестана будет введен особый режим работы в связи с началом учебной четверти.

"В детских садах установлены 40 кулеров, в школах – 90. Кроме того, учащиеся получают бутилированную воду при входе в школу. Что касается работы столовых, их будут обеспечивать подвозной водой, которая будет использоваться только после кипячения", - отмечает пресс-служба республиканского правительства.

В образовательных учреждениях будут проведены профилактические беседы, а занятия начнутся с уроков гигиены, уточнили власти региона.

Ранее дагестанский Роспотребнадзор заявил, что одной из причин массового отравления жителей Хасавюрта могло стать загрязнение реки Акташ после проливных дождей. Источник инфекции пока не установлен, написал 27 марта ТАСС.

На сайте дагестанского управления Роспотребназора, по данным на 17.00 мск сегодня, нет информации о причинах массового отравления в Хасавюрте.

Ранее "Кавказский узел" писал, что администрация Казбековского района опровергла версию об отравлении жителей Хасавюрта из-за расположенных вблизи реки Акташ скотомогильников.