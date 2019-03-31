Более 900 жителей Хасавюрта привиты после массового отравления

31 марта 2019, 09:12

После отравления питьевой водой в Хасавюрте более 700 человек получили прививки от гепатита А, идет вакцинация от дизентерии и брюшного тифа, отчитался Минздрав Дагестана. В больнице в признаками отравления остаются более 60 человек.

Как писал "Кавказский узел", 23 марта в больницу Хасавюрта с симптомами острой кишечной инфекции поступили 86 человек. Позднее Минздрав Дагестана сообщил, что число заболевших увеличилось до 104 человек, 90 из которых - дети, в больницу продолжали поступать пациенты с признаками отравления. МВД республики приступило к расследованию дела о нарушении санитарных норм. По данным на 28 марта в больнице с признаками отравления находились 107 человек, 77 из которых дети, началась массовая вакцинация жителей Хасавюрта.

После массового отравления власти Дагестана прекратили подачу воды в Хасавюрте до ее очистки и дезинфекции. На это время город будет получать воду из других источников, в том числе из водохранилищ Бишбулак и Миатлинское, а также подвозной питьевой водой, заявили они. Все магистральные водопроводные сети Хасавюрта обеззаражены, отчитались власти.

"Количество поступающих с признаками острой кишечной инфекции снижается. На сегодняшний день в больнице остается чуть более 60 человек", - сообщил 30 марта Минздрав Дагестана на своем сайте.

Профилактика новых случаев заболевания продолжается - врачи проводят проводят подворные обходы, продолжается иммунизация населения, говорится в сообщении.

Большая часть из 700 вакцинированных от гепатита А - дети, прививки от от дизентерии получили 133 человека, от брюшного тифа – почти 80, сообщило ведомство.