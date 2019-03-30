30 марта 2019, 16:35

Активист Байрам Мамедов задержан в Баку

Сегодня в Баку полицейские без объяснений задержали помилованного две недели назад активиста движения Nida Байрама Мамедова, сообщил его отец.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2016 года Байрам Мамедов вместе с единомышленником Гиясом Ибрагимовым был приговорен к десяти годам тюрьмы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Активисты сочли приговор Мамедову и Ибрагимову местью за граффити на постаменте памятника Гейдару Алиеву в виде надписей: "Qul bayramınız mübarək!" (Поздравляем с праздником рабов!) и "F...k the system!" (Долой систему!). 16 марта распоряжением президента Азербайджана оба активиста были помилованы.

Байрам Мамедов был задержан в Баку сегодня около 16.00 по местному времени (15.00 мск), когда он шел вместе с отцом по улице. Как сообщил корреспонденту «Кавказского узла» отец активиста Фарман Мамедов, его сына без всяких разъяснений задержали и увезли в 12-е отделение Сабунчинского районного управления полиции (РУП).

«Оттуда Байрама вывезли. Мне сказали, что его увезли в Сабунчинское районное управление полиции. Но там говорят, что Байрама у них нет», - рассказал Фарман Мамедов.

Он полагает, что причиной задержания могли стать посты его сына в социальных сетях и интервью с критикой властей после его освобождения из тюрьмы две недели назад.

В дежурной части Сабунчинского РУП корреспонденту «Кавказского узла» также заявили, что Байрама Мамедова в этом учреждении нет.

Получить комментарии в пресс-службы МВД Азербайджана в связи с выходным днем не удалось.

Отметим, что 17 марта Байрам Мамедов, выйдя за порог тюрьмы, заявил корреспонденту «Кавказского узла», что «продолжит борьбу с той точки, где остановился». «Тюрьма закаляет человека. Эта закалка позволяет нам продолжить борьбу за свои идеалы», - сказал Мамедов корреспонденту "Кавказского узла". 

Новости о преследованиях активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Правозащитники упрекнули власти Азербайджана за двойные стандарты правосудия", "Активисты поддержали критику Госдепа США ситуации с правами человека в Азербайджане", "Правозащитник Гасанов связал задержание с работой над списком политзеков".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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