Сотрудники Пенсионного фонда Дагестана заподозрены в мошенничестве

28 марта 2019, 23:05

Сегодняшние обыски в Пенсионном фонде Дагестана проводились в рамках расследования дела о формировании фиктивных пенсионных дел, сообщило республиканское МВД.

Как писал "Кавказский узел", сегодня силовики изъяли документы в центральном офисе дагестанского отделения Пенсионного фонда и трех его управлениях, парализовав обслуживание клиентов и работу по индексации пенсий. Обыски, по данным источников, проходили и в домах руководства фонда.

Обыски силовики проводили в рамках уголовного дела в отношении должностных лиц Пенсионного фонда России по республике Дагестан. Чиновники подозреваются в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ.

По данным следствия, они создали организованную группу и за вознаграждение занимались поиском граждан, желающих незаконно оформить страховую пенсию, формировали фиктивные пенсионные дела с внесением недостоверных данных о трудовом стаже путем изготовления печатей различных организаций.

В ходе сегодняшних обысков в архивах территориальных управлений, по месту жительства и работы фигурантов дела правоохранители изымали пенсионные дела, печати, бланки фиктивных документов, ценности и другие предметы, имеющие отношение к противоправной деятельности подозреваемых, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте МВД Дагестана.

Уголовное дело возбуждено Следственным управлением дагестанского МВД, отмечается в сообщении. Имена и число подозреваемых, а также их должности в нем не указано.

Стоит также напомнить, что бывший глава дагестанского отделения ПФР Сагид Муртазалиев арестован заочно и находится в международном розыске. Следователи считают, что Муртазалиев в 2010 году передал через своего родственника, бывшего главу Кизлярского района Дагестана Андрея Виноградова деньги боевикам, которые впоследствии застрелили замначальника ЦПЭ Дагестана Шевкета Куджаева и совершили покушение на вице-мэра Кизляра Василия Наумочкина. 22 ноября признал Андрея Виноградова виновным и приговорил его к 15 годам строгого режима. Сагид Муртазалиев же, скрывшийся от следствия за рубежом, сохраняет ограниченное влияние в Дагестане, считают опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.