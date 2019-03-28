Сотрудник силовых структур. Фото Елены Синеок, Юга.ру

28 марта 2019, 16:33

Работники Пенсионного фонда Дагестана пожаловались на обыски

Силовики изъяли документы в центральном офисе дагестанского отделения Пенсионного фонда и трех его управлениях, парализовав обслуживание клиентов и работу по индексации пенсий, заявили в фонде. Обыски проходят и в домах руководства фонда, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря 2018 года силовики оцепили здание Пенсионного фонда в Махачкале и провели там получасовой обыск.

Следственные мероприятия, в том числе изъятие документов, прошли сегодня как в центральном офисе ОПФР, так и в трех махачкалинских управлениях - Советском, Кировском и Ленинском, сообщила пресс-служба дагестанского отделения Пенсионного фонда. Какое именно ведомство проводило обыски и в рамках какого дела, в пресс-службе уточнить затруднились, информировал "Черновик".

"В результате этих мероприятий работа клиентских служб города была парализована: посетителей Пенсионного фонда не принимали и отправляли обратно", – отметили в пресс-службе, предупредив жителей республики, что из-за действий силовиков может быть задержана выплата пенсий в апреле. Пенсии нужно индексировать, и даже один день простоя, как сегодня, скажется на сроках их выплат, пояснили в фонде.

Документы изымаются и в домах некоторых руководящих сотрудников, со ссылкой на собственные источники сообщило издание.

На сайте дагестанского управления СКР, по состоянию на 16.33 мск 28 марта, нет информации об обысках в Пенсионном фонде.

"Кавказский узел" размещает новости о кадровых чистках в республике, которые проводятся там с января, на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Миграционный инспектор в Нальчике заподозрена в злоупотреблении полномочиями", "Сотрудница сельской администрации в Чечне заподозрена в служебном подлоге", "Дагестанский инспектор ДПС обвинен в мошенничестве".

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