Работы в махачкалинском парке начались на фоне протеста активистов

27 марта 2019, 05:34

Активисты движения "Город наш" приехали парк Ленинского комсомола в Махачкале, когда узнали о начале работ по установке аттракционов, и остановили технику. Мнения жителей не играли никакой роли, так как согласие на проведение работ было дано чиновниками до проведения общественных слушаний, заявили активисты.

Как писал «Кавказский узел», 22 марта вступило в силу подписанное мэром Махачкалы Салманом Дадаевым постановление о передаче части парка Ленинского комсомола под аттракционы. Власти указали на то, что горожане поддерживают установку аттракционов. Активисты движения "Город наш" заявили, что мэрия не учла результаты общественных слушаний от 11 марта.

Активисты выехали в парк Ленинского комсомола 26 марта после того, как узнали от очевидцев, что там работает техника, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» активистка движения "Город наш" Светлана Анохина.

"Специалисты компании «Даггеомониторинг» брали пробы грунта... Мы вызвали полицию. Приехавший наряд попросил рабочих предъявить документы", - сказала она. По словам Анохиной, документов у специалистов на месте не оказалось, они привезли договор позднее.

Согласно договору, «Даггеомониторинг» обязуется провести инженерно-геодезические изыскания, заказчиком работ является ООО «Панорама», зарегистрированная в Татарстане (Копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Активистка Мадина Ибрагимова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что работы в парке были приостановлены.

Представители компании также показали активистам письмо управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Махачкалы, где чиновники дают согласие на проведение инженерно-геологических и геодезических работ в парке с 1 февраля по 30 апреля, документ подписан 29 января (Копия письма имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Выходит, что решение о строительстве аттракционов было принято еще до вступления в должность мэра Махачкалы Салмана Дадаева и проведения слушаний, отметили активисты движения «Город наш».

«Говорили, что нет инвестора, что он может и не появиться, а сами в январе уже согласовали с ним работы в парке», - сказала Ибрагимова.

Салман Дадаев были избран мэром Махачкалы 31 января, за его кандидатуру отдали свои голоса большинство депутатов горсовета. Биография Салмана Дадаева опубликована на "Кавказском узле".

Активисты заявили, что не допустят застройки парка аттракционами. Она также рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что 25 марта направили мэру письмо. В нем они попросили градоначальника выделить им участок земли в парке размером около 500 квадратных метров, на котором они могли бы высадить деревья. Ответа на обращение пока не получено, сказали активисты.

Комментариев относительно начала работ в парке нет на сайте мэрии Махачкалы на 5.15 мск 17 марта.