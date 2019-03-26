Рауф Арашуков. © Фото пресс-службы Совета Федерации

26 марта 2019, 19:16

Рауф Арашуков оставлен под стражей

Суд в Москве отказался отпустить под домашний арест отстраненного от должности сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в организации убийств. Вместе с ним до 30 июня оставлены под арестом топ-менеджеры газовых компаний в Астрахани и Ессентуках Руслан Арашуков и Алан Кятов.

Как информировал "Кавказский узел", Рауф Арашуков обвинен в причастности к преступному сообществу, организации двух убийств по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля. Следователи попросили суд оставить его под стражей до 30 июня.

По версии следствия, сенатор причастен к убийствам в 2010 году зампредседателя движения "Адыгэ Хасэ" Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова, а также к нападению на депутата гордумы Черкесска Руслана Карданова в октябре 2018 года. Об этих и других делах подробно сообщается в опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" справке "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

Согласно сегодняшнему решению Басманного суда Москвы, наряду с Рауфом Арашуковым останутся под арестом до 30 июня его двоюродный брат, гендиректор АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков и директор филиала ООО "Газпром Ставрополь" в Ессентуках Алан Кятов, информировал "Интерфакс".

Следователь обосновал свое ходатайство о продлении ареста необходимостью провести множество следственных мероприятий, в том числе допросы свидетелей, и назначить обвиняемым комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. "Ходатайство следователя подлежит удовлетворению", - процитировало решение судьи РИА "Новости".

Рауф Арашуков, который просил отпустить его под домашний арест, вновь заявил о своей невиновности. Он утверждает, что его оклеветали за 65 миллионов рублей, информировало издание.

Ранее, 21 марта, защита Рауфа Арашукова подала жалобу в суд на отстранение его от должности члена Совета Федерации.

Отец Рауфа Арашукова, советник гендиректора "Газпром межрегионгаза" Рауль Арашуков был задержан по делу о хищении газа на более чем 30 миллиардов рублей. Также были арестованы несколько руководителей филиалов газовой компании. Следствие полагает, что к хищениям причастен и сам Рауф Арашуков.

"Кавказским узлом" подготовлены биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. Новости о резонансном расследовании "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Опала Арашуковых".

Примечание:

"Представители ОНК рассказали о реакции Дерева на арест Арашуковых", "Силовики задержали отца сенатора Арашукова","Глава национально-культурной автономии черкесов требует отзыва сенатора Дерева из Совета Федерации".

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