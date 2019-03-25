Жители села в Кабардино-Балкарии пожаловались на аварийное состояние школы

25 марта 2019, 08:26

Здание школы в селе Кичмалка Зольского района нуждается в капитальном ремонте, рассказали родители учеников.

По мнению родителей, в здании следует заменить в первую очередь поврежденную крышу.

"После ураганного ветра сорвало часть кровли. Школа стоит на таком месте, со всех сторон обдувается. Шиферная крыша - это неправильное решение", - говорится в жалобе, опубликованной 24 марта в группе patriot_nalchik в соцсети Instagram.

Автор сообщения написал, что в школу ходит 163 ребенка, а на первом этаже здания размещен садик на 109 детей. По словам родителей, они обращались к директору школы, но она сказала, что власти дали согласие на капитальный ремонт только в 2020 году.

Школа в селе Кичмалка работает с 1 сентября 1959 года, говорится в справке, опубликованной на сайте школы.

Пользователи соцсети скептически отнеслись к обещаниям отремонтировать школу.

"С того времени, как я там училась, идёт речь о ремонте) даже моя дочь успеет отучиться, пока они отремонтируют эту школу", - написала пользователь temmoevasvetlana.

"Когда обвалится, внимание обратит администрация, если будет ЧП с детьми, все будут голосить, что не знали об аварийном состоянии. На новые школы выделены федеральные средства, пусть строят новые школы со всеми удобствами", - прокомментировал somamir8.

Администрация Зольского района, по состоянию на 8.21 мск, не прокомментировала на своем сайте сообщение в соцсети.

Как писал "Кавказский узел", 24 марта на первом этаже школы поселка Эльбрус произошел пожар на площади 20 кв. м. Никто не пострадал, поскольку людей в здании не было, был поврежден только один кабинет, он отремонтирован, сообщила директор школы.