Возобновлены поиски моряков в Керченском проливе

24 января 2019, 12:48

Состояние спасенных членов экипажа танкеров "Маэстро" и "Канди" в Черном море названо удовлетворительным, поиски еще 10 моряков возобновлены сегодня.

Как писал "Кавказский узел", пожар на торговых судах "Канди" и "Маэстро" начался вечером 21 января в 16 милях от побережья Краснодарского края на входе в Керченский пролив. 12 моряков были спасены, тела 10 погибших подняты из воды, судьба еще 10 членов экипажа остается неизвестной, 23 января их поиски были отложены до 24 января.

Танкер "Канди" перед пожаром загрузился сжиженным газом в порту Темрюка, но причинно-следственных связей между этими событиями нет, заявил директор терминала по перевалке углеводородных газов.

Спасательная операция в Черном море была возобновлена сегодня в 9.00 мск. К месту поисков направлен вертолет МЧС, передает сообщение представителя Росморречфлота "Крыминформ" в 9.40 мск.

Спасенных моряков вечером 23 января доставили в порт Керчи. Пострадавших госпитализировали в керченскую городскую больницу №1, написало РИА "Новости". Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, в ближайшее время они будут выписаны из больницы, передает сегодня сообщение замминистра здравоохранения Крыма Николая Деркача "360".

По данным замминистра, медицинская помощь морякам оказывается за счет РФ. "Это экстренная помощь по жизненным показаниям, поэтому она производится за счет государства", - цитирует Деркача "Интерфакс".

На танкере "Кенди" сохраняется угроза взрыва

Тушение пожара на двух танкерах продолжается. Сегодня утром возобновилось движение "Канди", пишет издание, ссылаясь на спасательно-координационный центр Росморречфлота.

"Канди" движется в сторону побережья Краснодарского края. На танкере "Маэстро", который стоит в море на якоре, тем временем сохраняется угроза взрыва, высота пламени достигает 20 метров, сообщили в Азово-Черноморском филиале морской спасательной службы.

""Канди" почти выгорел, а первый ["Маэстро"], который на якоре, он никуда не двигается, горит: у него пламя до 20 метров высотой. Если [погода] позволит людей высадить, значит, высадят на борт и будут смотреть, угрожает ли судну затопление", - приводит слова представителя ведомства ТАСС.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в Новороссийске скорость ветра составляет 10 метров в секунду, без осадков, температура воздуха +12 градусов. Ночью скорость ветра не изменится, температура понизится до +9, осадков также не ожидается. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.