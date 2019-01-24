Обвиняемые в терроризме жители Ингушетии заявили о пытках

24 января 2019, 03:46

Саламхан Сампиев, Руслан Эсмурзиев, Хусен Китиев, Магомед Аматханов и Эльберт Харсиев, обвиняемые в подготовке терактов в Ингушетии и у посольства Франции в Москве, заявили о своей невиновности. По их словам, признательные показания они дали под пытками.

Как писал "Кавказский узел", 15 ноября 2016 года ФСБ объявила о задержании пяти человек, планировавших, по версии силовиков, устроить теракты в Ингушетии и Москве. Источник "Кавказского узла" в правоохранительных органах озвучил имена обвиняемых: это Саламхан Сампиев, Руслан Эсмурзиев, Хусен Китиев, Магомед Аматханов и Эльберт Харсиев. Все пятеро заключены под стражу, следствие считает, что они связаны с запрещенным в России судом "Исламским государством"*. Отец Эльберта Харсиева заявил, что граната была подброшена сыну во время обыска.

23 января Северо-Кавказский окружной военный суд продлил на три месяца до 27 апреля истекающий срок содержания под стражей для жителей сел Экажево и Яндаре, города Малгобека и станицы Орджоникидзевской Ингушетии Саламхана Сампиева, Руслана Эсмурзиева, Хусейна Китиева, Магомеда Аматханова и Эльберта Харсиева, передает из зала суда корреспондент "Кавказского узла".

По версии обвинения, они состояли в вооруженной группировке, планировавшей устроить теракты в Ингушетии и у посольства Франции в Москве. Согласно обвинительному заключению, лидером подсудимых был убитый силовиками 7 октября 2016 года Зубайри Саутиев, который вернулся их Сирии. Подсудимым предъявлены различные обвинения по статьям 205 («Террористический акт») и 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).

23-летний Зубайри Саутиев был убит 7 октября во время спецоперации в пригороде Назрани – Насыр-Корте. По словам отца одного из обвиняемых Эльберта Харсиева, сын приходится двоюродным братом Саутиеву по материнской линии.

Все подсудимые в суде отрицали свою вину. Они заявили, что признательные показания по делу из них были выбиты под пытками.

Результаты проверки заявлений подсудимых о применении к ним недозволенных методов ведения следствия 23 января поступили в суд, однако не были оглашены, поскольку прокурор Анзор Полонкоев, адвокаты и подсудимые не были с ними ознакомлены. Чтобы участники процесса успели ознакомиться с результатами проверки, судья объявил длительный перерыв до 10.00 мск 4 февраля. Поскольку стороны обвинения и защиты уже завершили представление доказательств, судья также призвал их готовиться к прениям.

Адвокат заявил, что Харсиева пытали током

После окончания заседания адвокат Эльберта Харсиева Андрей Бондарев выразил корреспонденту "Кавказского узла" недовольство работой правоохранительных органов и обвинил их в фабрикации дела в отношении его подзащитного. По его словам, проверка по заявлению Ахмеда Харсиева, отца его подзащитного, была «проведена не в полном объеме».

«Не все должностные лица, участвовавшие в обыске в доме Харсиевых и нашедшие «хаттабку» (самодельное взрывное устройство - прим. "Кавказского узла"), были допрошены. Также не была допрошена мать Харсиева, которая в этот момент находилась дома. Считаем, проверка была проведена формально. Мы с ее результатами не согласны, будем обжаловать», - заявил Бондарев.

Адвокат отметил, что Харсиеву не вменяется участие в подготовке терактов.

«Его обвиняют в пособничестве терроризму. Якобы Саутиев, являвшейся ему двоюродным братом, приходил к Харсиеву со своим ноутбуком, и тот оказывал ему помощь в настройке ноутбука. Ставил ему драйвера и программы, помогавшие Саутиеву связываться с боевиками в Сирии. Также моего подзащитного обвиняют в хранении дома «хаттабки». Мы эти обвинения отвергаем. Они были сфальсифицированы», - отметил защитник.

Андрей Бондарев пояснил, что на стадии предварительного следствия Харсиев давал признательные показания, но они были добыты с помощью пыток.

«Он был задержан... 14 ноября 2016 года. С момента задержания его пытали током, надевали на него маски, раздевали догола, бросали в подвал. Только после пыток Харсиев дал признательные показания, что якобы устанавливал программы своему брату и что хранил дома гранату. Признательные показания были набраны заранее... Харсиев от них отказался. К сожалению, из-за пассивности его первых адвокатов Харсиевым не были своевременно написаны жалобы», - посетовал Юрий Бондарев.

«Что касается условий содержания здесь, в ростовском СИЗО-1, то у моего подзащитного жалоб нет», - добавил защитник.

В СИЗО Эсмурзиев потерял зрение на одном глазу

Жалобы на состояние здоровья и содержание в СИЗО-1 высказал по просьбе Руслана Эсмурзиева его адвокат Илья Лихачев.

«Эсмурзиев - профессиональный спортсмен, занимался ММА. Из-за перенесенных травм у него начало ухудшаться зрение, отслоение сетчатки. Еще до ареста Эсмурзиеву в Москве была проведена операция, ему ввели силиконовое масло, которое следовало удалить через определенный промежуток времени», - рассказал адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

«Однако и на следствии, и в суде этот раствор удален не был, и не было продолжено лечение. В Ингушетии (и) в Ростове-на-Дону..., Руслан неоднократно обращался с просьбой провести медицинское обследование и оказать ему необходимую помощь, но у него были отказы по этому поводу. В настоящее время Эсмурзиев полностью потерял зрение на одном глазе, и теперь оно ухудшается на другом. Наши обращения в прокуратуру до сих пор не услышаны. Теперь мы подготовили ходатайство на наличие уже инвалидности и изменении в связи с этим меры пресечения. Кроме того, в Ростове-на-Дону ему не дают ознакомиться с материалами дела, несмотря на то, что суд разрешил ему это», - закончил Лихачев.

Комментариями других сторон процесса относительно слов адвокатов "Кавказский узел" пока не располагает.