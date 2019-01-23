Строительный кран. Фото https://pixabay.com/ru/башенный-кран-голубое-небо-2387152/

23 января 2019, 10:20

Прокуратура опротестовала разрешение на строительство многоэтажки в Махачкале

Разрешение на строительство высотного многоквартирного жилого дома в столице Дагестана было выдано с нарушениями, сообщила прокуратура 22 января.

По данным ведомства, специально уполномоченный орган местного самоуправления выдал разрешение на строительство дома по улице Лаптиева, нарушив Правила землепользования и застройки Махачкалы. В частности, не было учтено то, что для дома и его дворовой территории нет достаточной площади, сообщила прокуратура Дагестана.

"В целях устранения выявленных нарушений требований законодательства прокуратурой города в адрес врио главы города принесен протест", - говорится в сообщении, опубликованном 22 января на сайте ведомства.

В феврале 2018 года на тот момент еще врио главы Дагестана Владимир Васильев в ответ на критику городской архитектуры заявил, что в Махачкале будут сносить все незаконно построенные объекты. В конце марта судебные приставы опубликовали список примерно 50 домов, подлежащих сносу. Однако, по данным пресс-службы мэрии Махачкалы, суды вынесли решение о сносе более 200 незаконно построенных объектов. В ноябре для борьбы с самостроями в Дагестан были направлены специалисты Минстроя.

"Кавказский узел" писал, что в декабре 2018 года прокуратура добилась сноса восьмиэтажки в Махачкале. По данным ведомства, при выдаче разрешения на строительство восьмиэтажки, в частности, не были соблюдены требования о плотности застройки.

Примечание:

"Жители частного сектора в Махачкале заявили об угрозах застройщика", "Суд обязал застройщика снести самострой в Махачкале", "Баня Абдулатипова снесена после жалоб активистов".

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