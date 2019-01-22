Армянский суд постановил вернуть Манвела Григоряна под стражу

22 января 2019, 14:20

Апелляционная инстанция в Армении сегодня отменила решение суда, который освободил под залог бывшего депутата Манвела Григоряна, обвиненного в незаконном обороте оружия.

Как писал "Кавказский узел", бывший депутат парламента Армении, руководитель Союза добровольцев "Еркрапа" Манвел Григорян был задержан в июне 2018 года. 21 декабря суд освободил его из-под ареста под залог в 52 тысячи долларов. Жители Эчмиадзина, недовольные освобождением Григоряна, провели акции протеста, после чего прокуратура обжаловала решение суда. 18 января Апелляционный суд рассмотрел протест прокурора и назначил вынесение решения на сегодня.

При обыске в доме Григоряна силовики нашли патроны, амуницию, запасы провианта и огнестрельное оружие. Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что генерал в отставке присвоил предназначенную для армии гуманитарную помощь.

Апелляционный суд сегодня отменил решение об освобождении Манвела Григоряна под залог. Григорян будет арестован сегодня же, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель прокуратуры.

"Решение Апелляционного суда законное и обоснованное", - заявил прокурор, отказавшись раскрыть детали заседания, которое прошло в закрытом режиме.

Заседание проходило на фоне протестной акции около здания суда. После заседания активисты скандировали "Победа!", передал корреспондент "Кавказского узла".

Комментариями от Манвела Григоряна либо его адвокатов "Кавказский узел" пока не располагает.

Отметим, что ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники назвали обоснованным освобождение Григоряна из-под стражи.