Арсен Мкртчян. Фото: © Sputnik / Asatur Yesayants

19 января 2019, 04:08

Противники Григоряна извинились перед его адвокатом за облитую краской машину

Активисты попросили прощения у Арсена Мкртчяна, адвоката бывшего депутата, генерала Манвела Григоряна за то, что облили автомобиль защитника краской и препятствовали его проезду. Однако они заявили, что акции с требованием арестовать его подзащитного будут продолжены. Суд огласит решение по апелляции на освобождение Григоряна 22 января.

Как информировал "Кавказский узел", 11 января протестующие заявили, что возмущены интервью адвоката Манвела Григоряна Арсена Мкртчяна, в котором тот назвал их "проходимцами", и потребовали лишить его лицензии. Адвокат пояснил, что не делал оскорбительных заявлений в адрес активистов, и пожаловался, что участники акции у здания суда облили его машину краской и не давали выехать.

Бывший депутат парламента Армении, руководитель Союза добровольцев "Еркрапа" Манвел Григорян был задержан в июне 2018 года. 21 декабря суд изменил ему меру пресечения с ареста на залог. Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники назвали освобождение Григоряна обоснованным. Жители Эчмиадзина, недовольные освобождением Григоряна, провели акции протеста. Идя навстречу протестующим, прокуратура обжаловала решение суда. Апелляционный суд в Ереване рассматривает дело на фоне проводимых противниками Григоряна акций.

18 января Апелляционный суд завершил слушание, на котором рассматривался протест прокурора на решение суда первой инстанции об изменении меры пресечения Григоряну. Суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения, которое будет оглашено 22 января, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат обвиняемого Арсен Мкртчян.

Рассмотрение жалобы проходило в течение в двух дней, сам обвиняемый отсутствовал, отметил он. "Состояние здоровья Григоряна плохое, как и прежде", - сказал Мкртчян.

На заседании 17 января защита представила ходатайство об отводе судьи Арсена Никогосяна, но оно было отклонено, отметил адвокат.

От отказался прокомментировать обоснования, которые привела прокуратура в своем протесте на решение суда первой инстанции.

Следственная и судебная система в Армении по традиции сделают все, чтобы посадить человека, если он не признает вину, считает Мкртчян. "Манвел Григорян - не исключение, этот метод применяется и к нему", - полагает адвокат.

По его словам, его подзащитный с 21 декабря 2018 года находится на свободе и ни разу не препятствовал следствию, не совершал никакие незаконные действия. "И сейчас говорить о том, что он может еще совершить эти незаконные действия, не совсем логично. Но для нашего правосудия это норма, - добавил Мкртчян. - Быть арестованным по ходатайству наших правоохранителей, особенно, нынешней Специальной следственной службы, людям, которые стойко стоят на своем и не собираются давать показания против других, очень легко".

При обыске в доме Григоряна силовики нашли патроны, амуницию, запасы провианта и огнестрельное оружие. Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что генерал в отставке присвоил предназначенную для армии гуманитарную помощь.

Активисты отказались от претензий к адвокату Григоряна

Апелляционное слушание прошло на фоне протестной акции противников освобождения Манвела Григоряна. Активисты встретились с Арсеном Мкртчяном и попросили у него прощения за перекрытие дороги машине адвоката и обливание ее краской, передает корреспондент "Кавказского узла".

Активисты отметили, что не имеют ничего лично против Мкртчяна, их поведение было связано с эмоциями на тот момент.
Они признали необоснованность своих претензий к адвокату.

"Вы можете спокойно осуществлять свою деятельность - защищать интересы вашего подзащитного, но ваше дело - защищать Манвела Григоряна, а наше - протестовать, не мешая друг другу", - заявил один из активистов.

Противники освобождения бывшего депутата продолжат протестовать

Обращение премьер-министра Армении Никола Пашиняна по поводу акций с требованием арестовать Манвела Григоряна, которые сопровождались перекрытиями дорог, стало месседжем для активистов, рассказал "Кавказскому узлу" один из организаторов акции Дживан Абрамян.

По его словам, активисты убедились в том, что позиция Пашиняна не изменилась, после его обращения протестные акции не прекратятся, но их стратегия изменится.

15 января Никол Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook обратился к участникам протестных акций против Манвела Григоряна, которые пошли на перекрытие дорог. Премьер выразил недоумение по поводу того, что активисты оправдывают свои действия примером действующей власти, которая ранее перекрывала улицы.

По его словам, ранее нынешняя власть перекрывала дороги, поскольку в стране не было власти, пользующейся доверием народа. "Мы знали, что народ хочет смены власти, и мы были правы... Вы не можете перекрывать дороги, поскольку у вас нет этих полномочий, вы не получили эти полномочия от народа. Народ уже выбрал свою власть", - заявил на армянском языке Пашинян.

Пашинян призвал митингующих выражать свой протест мирно, не перекрывая дороги.

Примечание:

"Спецслужбы Армении выявили крупные махинации в бизнесе депутата", "Мэр Еревана отказался подать в отставку", "Участник протестов назначен секретарем Совета безопасности Армении".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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