Занятия в школах Грузии возобновлены на фоне смертей от гриппа

21 января 2019, 12:57

Дети вернулись к занятиям после окончания продленных из-за гриппа зимних каникул, сообщило сегодня Министерство образования Грузии. Ведомство отметило, что во всех образовательных учреждениях была проведена дезинфекция.

Как писал "Кавказский узел", первая смерть от свиного гриппа в наступившем сезоне в Грузии была зафиксирована 24 декабря 2018 года в Батуми. К 18 января число умерших от гриппа H1N1 в стране достигло 18 человек.

Служба спасения в Грузии переведена на чрезвычайный режим работы, зимние каникулы в школах и детских садах были продлены до 18 января.

В образовательных учреждениях Грузии с сегодняшнего дня возобновился учебный процесс. До начала учебы в зданиях были проведены работы по дезинфекции, со ссылкой на Минобразования сообщает сегодня "ИнтерПрессНьюс".

Министерство образования также обратилось к школам с рекомендацией и после возобновления учебного процесса соблюдать чистоту, проводить в классах и коридорах влажную уборку, соответствующими растворами очищать парты и школьный инвентарь, а также соблюдать все те рекомендации, которые дадут ВОЗ и Национальный центр контроля заболеваний Грузии.

В детских садах также завершились дезинфекционные работы, сообщило Агентство по управлению детскими садами Тбилиси. "Специальным раствором обработаны как учебные комнаты, так и кухонные блоки, подсобки и коридоры. В детских садах Тбилиси зимние каникулы завершились и воспитательные процесс возобновится 21 января", - процитировало 20 января сообщение агентства "Новости-Грузия".

По данным издания, в Грузии лечение в стационаре проходят около 800 пациентов, больных гриппом, состояние 42 из них тяжелое. При этом в Минздраве Грузии сообщили, что количество заболевших гриппом составляет 253 человека на сто тысяч.