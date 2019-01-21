На уроке в школе Грузии. Фото Sputnik / STRINGER https://sputnik-georgia.ru/society/20190104/243748639/Shkolnikov-v-Gruzii-budut-uchit-po-novomu---vperedi-masshtabnaya-reforma.html

21 января 2019, 12:57

Занятия в школах Грузии возобновлены на фоне смертей от гриппа

Дети вернулись к занятиям после окончания продленных из-за гриппа зимних каникул, сообщило сегодня Министерство образования Грузии. Ведомство отметило, что во всех образовательных учреждениях была проведена дезинфекция.

Как писал "Кавказский узел", первая смерть от свиного гриппа в наступившем сезоне в Грузии была зафиксирована 24 декабря 2018 года в Батуми. К 18 января число умерших от гриппа H1N1 в стране достигло 18 человек

Служба спасения в Грузии переведена на чрезвычайный режим работы, зимние каникулы в школах и детских садах были продлены до 18 января.

В образовательных учреждениях Грузии с сегодняшнего дня возобновился учебный процесс. До начала учебы в зданиях были проведены работы по дезинфекции, со ссылкой на Минобразования сообщает сегодня "ИнтерПрессНьюс".

Министерство образования также обратилось к школам с рекомендацией и после возобновления учебного процесса соблюдать чистоту, проводить в классах и коридорах влажную уборку, соответствующими растворами очищать парты и школьный инвентарь, а также соблюдать все те рекомендации, которые дадут ВОЗ и Национальный центр контроля заболеваний Грузии.

В детских садах также завершились дезинфекционные работы, сообщило Агентство по управлению детскими садами Тбилиси. "Специальным раствором обработаны как учебные комнаты, так и кухонные блоки, подсобки и коридоры. В детских садах Тбилиси зимние каникулы завершились и воспитательные процесс возобновится 21 января", - процитировало 20 января сообщение агентства "Новости-Грузия".

По данным издания, в Грузии лечение в стационаре проходят около 800 пациентов, больных гриппом, состояние 42 из них тяжелое. При этом в Минздраве Грузии сообщили, что количество заболевших гриппом составляет 253 человека на сто тысяч.

Примечание:

"Восемь человек госпитализированы с подозрением на грипп в Абхазии", "Абхазия ограничила пересечение границы с Грузией из-за свиного гриппа", "Южная Осетия объявила о закрытии границы с Грузией из-за свиного гриппа".

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