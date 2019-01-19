19 января 2019, 11:58

Верховный суд Чечни отменил приговор осужденному за пособничество боевикам

Дело жителя Грозного, приговоренного к восьми годам колонии по делу о помощи вооруженному подполью, отправлено на пересмотр новым составом судей.

Обвинительных приговор грозненцу вынес Старопромысловский райсуд Грозного. Согласно вердикту суда, мужчина несколько лет назад по просьбе боевиков отыскал в лесу тайник с деньгами и передал им эти средства за вознаграждение, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник республиканской прокуратуры.

Верховный суд Чечни 18 января отменил этот приговор, мотивировав свое решение тем, что райсуд при рассмотрении дела допустил нарушения уголовно-процессуального законодательства. О каких нарушениях идет речь, прокурорский работник не уточнил. По его словам, дело будет заново рассмотрено в Старопромысловском суде другим составом судей.

Имя подсудимого и дату решения суда первой инстанции сотрудник прокуратуры также не назвал.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 10 января судебная коллегия Верховного суда России сочла законным приговором 14 лет тюрьмы уроженцу Чечни Бадрудди Даудову, признанному участником нападения на Буденновск в 1995 году.

Примечание:

"Белялов и Маздаев раскритиковали обвинительный приговор", "Свидетели опознали Белялова и Маздаева как участников захвата больницы в Буденновске", "Гособвинитель запросил для Белялова и Маздаева почти 30 лет колонии на двоих".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

19 января 2019, 13:55

19 января 2019, 12:57

  • 1 Проверки больниц начались после жалобы элистинца главе Калмыкии

    Глава Калмыкии Алексей Орлов распорядился провести проверки после публичной жалобы жителя Элисты на отсутствие бесплатных лекарств в стационаре и необходимость платить за медицинские услуги. Пользователи соцсетей подтвердили, что такие проблемы у пациентов есть.

19 января 2019, 11:58

19 января 2019, 11:00

19 января 2019, 10:22

Темы дня

События дня

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Архив новостей
Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Новости

Все новости