Верховный суд Чечни отменил приговор осужденному за пособничество боевикам

19 января 2019, 11:58

Дело жителя Грозного, приговоренного к восьми годам колонии по делу о помощи вооруженному подполью, отправлено на пересмотр новым составом судей.

Обвинительных приговор грозненцу вынес Старопромысловский райсуд Грозного. Согласно вердикту суда, мужчина несколько лет назад по просьбе боевиков отыскал в лесу тайник с деньгами и передал им эти средства за вознаграждение, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник республиканской прокуратуры.

Верховный суд Чечни 18 января отменил этот приговор, мотивировав свое решение тем, что райсуд при рассмотрении дела допустил нарушения уголовно-процессуального законодательства. О каких нарушениях идет речь, прокурорский работник не уточнил. По его словам, дело будет заново рассмотрено в Старопромысловском суде другим составом судей.

Имя подсудимого и дату решения суда первой инстанции сотрудник прокуратуры также не назвал.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 10 января судебная коллегия Верховного суда России сочла законным приговором 14 лет тюрьмы уроженцу Чечни Бадрудди Даудову, признанному участником нападения на Буденновск в 1995 году.