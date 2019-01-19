Адвокаты предупредили о последствиях дела Кочаряна для имиджа Армении

19 января 2019, 06:23

Суд отказался освободить второго президента Армении Роберта Кочаряна и продлил его арест на два месяца. Защита решила обратиться в Европейский суд по правам человека. Преследование второго президента Армении скажется на имидже страны, предупредили адвокаты.

Как информировал "Кавказский узел", 11 января специальная следственная служба Армении представила ходатайство о продлении срока ареста Кочаряна, защита потребовала прекратить его преследование. 16 января стало известно, что следователь отклонил ходатайство о прекращении уголовного преследования Кочаряна.

Роберт Кочарян был арестован 27 июля 2018 года, ему предъявлено обвинение в финансовых преступлениях и свержении конституционного строя в связи с разгоном акций протеста в Ереване в марте 2008 года. Позже это решение было отменено судом со ссылкой на неприкосновенность президента, но апелляционная инстанция вновь санкционировала арест Кочаряна. 28 декабря 2018 года защита подала ходатайство об освобождении Кочаряна под залог.

Суд в Ереване 18 января удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста Роберта Кочаряна еще на два месяца, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Айк Алумян.

Ходатайство защиты об альтернативной мере пресечения - освободить Кочаряна под залог, было отклонено, добавил Алумян. "Защита обжалует арест подзащитного после получения судебного решения", - сказал он.

С учетом давления на суды защита не могла быть настроена оптимистично и готовится направить жалобу в ЕСПЧ, прокомментировал решение суда адвокат второго президента Армении Арам Орбелян.

"Мы также подадим ... жалобу в Европейский суд по правам человека относительно нарушения справедливого судебного следствия, нарушения права на свободу и признания подзащитного политическим заключенным", - сказал адвокат.

Арам Орбелян также предупредил, что преследование Качаряна скажется на имидже Армении. «Послереволюционная Армения перестанет быть Арменией свободы и прав человека, станет Арменией диктатуры, чего мне очень не хочется. Я хочу, чтобы правосудие отправлялось не посредством международных, а отечественных судебных инстанций», - заявил адвокат, слова которого приводит News.am.

Дело против Кочаряна имеет принципиальное значение для Пашиняна, считает политтехнолог Виген Акопян.

11 сентября 2018 года на YouTube появилась запись телефонного разговора директора Службы нацбезопасности Армении Артура Ванецяна с главой Специальной следственной службы Сасуном Хачатряном. Руководители силовых ведомств говорили об аресте Роберта Кочаряна по делу о разгоне демонстрантов. Генпрокуратура возбудила дело по статьям о нарушении тайны телефонных переговоров и неправомерном завладении компьютерной информацией, однако в конце ноября СНБ Армении признала, что расследование дела зашло в тупик. В декабре 2018 года была опубликована запись телефонного разговора Ванецяна с Пашиняном, которые также обсуждали арест Кочаряна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова.

"Речь на данном этапе идет не столько о необходимости обеспечения "зрелищ", сколько о сохранении своего имиджа в глазах общества. Высказывания о том, что мартовское дело раскрыто, обязывает Пашиняна довести начатое до завершения, вне зависимости от того, будет Кочарян освобожден под залог или нет", - цитирует Акопяна "Sputnik-Армения".

Напомним, что ранее сам Кочарян назвал свой арест "местью Пашиняна". "Происходящее – не что иное, как личная расправа, настоящая вендетта, осуществляемая против меня и моей семьи", - заявил, в частности, Кочарян.

При этом родственники погибших в марте 2008 года заявили, что Роберт Кочарян несет ответственность за события марта 2008 года и потребовали провести судебный процесс над ним.

Беспорядки 1-2 марта 2008 года в Ереване, вызванные несогласием с победой Сержа Саргсяна на выборах президента в Армении, привели к гибели десяти человек. Тогда Роберт Кочарян, занимавший пост президента, ввел в Армении чрезвычайное положение, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Бунт в Армении".

"[Кочарян] как верховный главнокомандующий отвечает за ситуацию в стране. Без его указаний ничего не могло произойти. Кроме него, ответственность несут и главы силовых структур - в частности, шеф республиканской полиции и министр обороны, а также генпрокурор. Все они должны понести наказание", - заявил после ареста Кочаряна корреспонденту "Кавказского узла" Саркис Клоян, сын которого получил смертельное осколочное ранение во время разгона протестующих.

Биографическая справка о Роберте Кочаряне опубликована в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".