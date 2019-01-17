Смерть девушки после введения наркоза в ставропольской больнице обернулась уголовным делом

17 января 2019, 07:53

Уголовное дело возбуждено после смерти 16-летней девушки в хирургическом отделении больницы Предгорного района в станице Ессентукская Ставропольского края, проинформировал Следком. Точные причины гибели пациентки станут известны только после экспертизы, заявило руководство медучреждения.

По данным следствия, девушка 9 января была доставлена в больницу с диагнозом "острый аппендицит неуточненный", где ее начали готовить к операции.

"Врачом анестизиологом-реаниматологом [...] был сделан наркоз и проведена интубация трахей, после чего была зафиксирована остановка сердечной деятельности и констатирована смерть девушки", - говорится в сообщении, опубликованном 16 января на сайте Следственного управления СК по Ставропольскому краю.

В ведомстве уточнили, что по факту гибели молодой пациентки открыто уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Максимальное наказание, предусмотренное частью 2 статьи 109 УК России, предполагает лишением свободы на срок до трех лет.

Трагедия в Предгорном районе произошла на фоне недавнего скандала в Ставрополе, также связанного с гибелью пациентки. Так, 10 января Следком сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении двух врачей в Минеральных Водах, подозреваемых в халатном отношении и постановке неправильного диагноза, что привело к смерти пациентки. В материалах дела говорится, что женщина с жалобами на боли внизу живота обратилась в больницу в августе 2018 года. После осмотра врач провел ей операцию на пупочную грыжу. На следующий день состояние больной ухудшилось, однако осмотревший ее другой врач-хирург лишь 10 дней спустя провел операцию по удалению аппендицита. У пациентки развился сепсис и инфекционно-токсический шок, в результате чего она умерла.

Результаты патогистологической экспертизы, назначенной в рамках расследования происшествия, оценит независимая комиссия Минздрава Ставропольского края, сообщил замдиректора по медицинской части ЦРБ Предгорного района Юрий Волосовец.

"После этого мы можем назвать не только причины, но и сказать – была ли вина, не была ли. Но сейчас пока нет даже элементарно гистологического заключения и патологоанатомического заключения, никто не может сказать ничего", – цитирует Волосовца сайт "СвоеТВ" .

По словам замдиректора, пока неизвестно, была ли у погибшей аллергия на препараты, "потому что 16-летняя пациентка почти ничем не болела".

До выяснения всех обстоятельств случившегося не стоит обвинять и "вешать какие-либо ярлыки на врачей", заявил Волосовец в комментарии информагентству "ПОБЕДА26".

По состоянию на 7.50 мск на сайте Минздрава Ставропольского края нет комментариев относительно происшествия в станице Ессентукской.

Как сообщал "Кавказский узел", в середине декабря врач-невролог больницы в Кисловодске был заподозрен в том, что необоснованно отказал женщине в госпитализации, из-за чего та впоследствии скончалась.