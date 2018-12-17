17 декабря 2018, 23:51

Врач заподозрен в гибели пациентки в Кисловодске

Врач-невролог кисловодской больницы заподозрен в том, что необоснованно отказал женщине в госпитализации, после чего та скончалась, сообщили сегодня следователи.

По данным следствия, 31 марта женщина была доставлена в больницу бригадой скорой помощи. Кардиограмма показала, что у больной острый инфаркт миокарда, однако дежурный приемного отделения, врач-невролог отказал ей в госпитализации. "Спустя два дня женщина была экстренно госпитализирована в кардиологическое отделение больницы с острым инфарктом миокарда, где через несколько часов скончалась", - сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю.

В отношении врача возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" писал, что ранее сотрудники амбулатории в Минводах были заподозрены в гибели пациента. Как полагает следствие, в амбулатории, куда обратился мужчина, ему был поставлен диагноз "пневмония, острый бронхит" и введен внутривенно лекарственный препарат, в результате чего его состояние резко ухудшилось, и он скончался, сообщил Следком 10 декабря.

Примечание:

"Фельдшер скорой помощи в Северной Осетии заподозрена в гибели ребенка", "Врач на Ставрополье заподозрен в гибели пациентки", "Волгоградец потребовал наказать врачей за смерть беременной супруги".

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