Уголовный кодекс. Фото: Валентина Мищенко / Югополис

10 января 2019, 16:57

Врачи заподозрены в причастности к смерти жительницы Минвод

Два врача в Минводах халатно отнеслись к лечению пациентки, которая умерла после двух операций и неправильной постановки диагноза, сообщило сегодня следствие.

В материалах дела указано, что женщина с жалобами на боли внизу живота обратилась в приемное отделение больницы в августе 2018 года. После ее осмотра врач провел операцию на пупочную грыжу.

На следующий день состояние больной ухудшилось, однако осмотревший ее другой врач-хирург лишь 10 дней спустя провел операцию по удалению аппендицита. У пациентки развился сепсис и инфекционно-токсический шок, и она умерла,  говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

Оба врача подозреваются в преступлении по части 2 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) Уголовного кодекса России.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями представителей врачей, в отношении которых возбуждено уголовное дело.

"Кавказский узел" писал, что в декабре 2018 года врач-невролог кисловодской больницы был заподозрен в том, что необоснованно отказал женщине в госпитализации, после чего та скончалась.

Примечание:

"Фельдшер скорой помощи в Северной Осетии заподозрена в гибели ребенка", "Врач на Ставрополье заподозрен в гибели пациентки", "Волгоградец потребовал наказать врачей за смерть беременной супруги".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

10 января 2019, 21:00

10 января 2019, 20:51

10 января 2019, 20:36

10 января 2019, 20:00

10 января 2019, 19:39

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Документы

Все документы

Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Персоналии

Все персоналии