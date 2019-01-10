Врачи заподозрены в причастности к смерти жительницы Минвод

10 января 2019, 16:57

Два врача в Минводах халатно отнеслись к лечению пациентки, которая умерла после двух операций и неправильной постановки диагноза, сообщило сегодня следствие.

В материалах дела указано, что женщина с жалобами на боли внизу живота обратилась в приемное отделение больницы в августе 2018 года. После ее осмотра врач провел операцию на пупочную грыжу.

На следующий день состояние больной ухудшилось, однако осмотревший ее другой врач-хирург лишь 10 дней спустя провел операцию по удалению аппендицита. У пациентки развился сепсис и инфекционно-токсический шок, и она умерла, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

Оба врача подозреваются в преступлении по части 2 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) Уголовного кодекса России.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями представителей врачей, в отношении которых возбуждено уголовное дело.

"Кавказский узел" писал, что в декабре 2018 года врач-невролог кисловодской больницы был заподозрен в том, что необоснованно отказал женщине в госпитализации, после чего та скончалась.