Суд в Тбилиси освободил под залог водителя попавшей в ДТП "скорой"

12 января 2019, 08:41

Водитель машины скорой помощи, сбившей 11 рабочих в Тбилиси, отпущен из-под ареста. Обвинение полагает, что он заснул за рулем, а защита указала на сверхурочный график работы водителей и отсутствие проверок их состояния перед сменами.

Как писал "Кавказский узел", 9 января автомобиль скорой помощи врезался в Тбилиси в подсобку с рабочими. Один рабочий погиб, десять его коллег и два врача получили травмы.

Тбилисский городской суд отпустил водителя на свободу под залог в пять тысяч лари (более 1,8 тысячи долларов). С ходатайством о назначении залога к суду обратилась прокуратура Грузии, информировал 11 января "Sputnik-Грузия".

Поскольку обвинение выдвинуло версию о том, что водитель заснул за рулем, судья поинтересовался у прокурора, какой график работы был у обвиняемого. Однако представитель ведомства Хатуна Модебадзе ответила, что эти данные пока не получены, передали 11 января "Новости-Грузия".

В день ДТП у "скорой" не было дежурных водителей, которые могли бы подменить обвиняемого, отметил на суде его адвокат Вахтанг Талаквадзе. Он отметил, что число вызовов "скорой" выросло из-за эпидемии гриппа в стране, а проверки водителей, предусмотренные международными стандартами, в клиниках Грузии не проводятся. "Это не единственное дело в отношении водителей в Грузии, и факт указывает на масштабы проблемы в системе", - заявил Талаквадзе на заседании.

Следующее судебное заседание по делу состоится 28 февраля, информировало издание.

Напомним, что в Грузии участились случаи заболевания вирусом гриппа H1N1, из-за чего бригады скорой помощи перешли на чрезвычайный режим работы. По состоянию на 11 января в Грузии умерли от гриппа 15 человек. Из-за эпидемии каникулы в школах и детских садах продлены до 18 января.