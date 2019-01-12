12 января 2019, 08:41

Суд в Тбилиси освободил под залог водителя попавшей в ДТП "скорой"

Водитель машины скорой помощи, сбившей 11 рабочих в Тбилиси, отпущен из-под ареста. Обвинение полагает, что он заснул за рулем, а защита указала на сверхурочный график работы водителей и отсутствие проверок их состояния перед сменами.

Как писал "Кавказский узел", 9 января автомобиль скорой помощи врезался в Тбилиси в подсобку с рабочими. Один рабочий погиб, десять его коллег и два врача получили травмы.

Тбилисский городской суд отпустил водителя на свободу под залог в пять тысяч лари (более 1,8 тысячи долларов). С ходатайством о назначении залога к суду обратилась прокуратура Грузии, информировал 11 января "Sputnik-Грузия".

Поскольку обвинение выдвинуло версию о том, что водитель заснул за рулем, судья поинтересовался у прокурора, какой график работы был у обвиняемого. Однако представитель ведомства Хатуна Модебадзе ответила, что эти данные пока не получены, передали 11 января "Новости-Грузия".

В день ДТП у "скорой" не было дежурных водителей, которые могли бы подменить обвиняемого, отметил на суде его адвокат Вахтанг Талаквадзе. Он отметил, что число вызовов "скорой" выросло из-за эпидемии гриппа в стране, а проверки водителей, предусмотренные международными стандартами, в клиниках Грузии не проводятся. "Это не единственное дело в отношении водителей в Грузии, и факт указывает на масштабы проблемы в системе", - заявил Талаквадзе на заседании.

Следующее судебное заседание по делу состоится 28 февраля, информировало издание.

Напомним, что в Грузии участились случаи заболевания вирусом гриппа H1N1, из-за чего бригады скорой помощи перешли на чрезвычайный режим работы. По состоянию на 11 января в Грузии умерли от гриппа 15 человек. Из-за эпидемии каникулы в школах и детских садах продлены до 18 января.

Примечание:

"Двое туристов погибли в Азербайджане", "Азербайджанский правозащитник Назир Гулиев погиб в ДТП", "Состояние двоих пострадавших в аварии в Азербайджане тяжелое".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

12 января 2019, 13:00

12 января 2019, 12:00

12 января 2019, 11:46

  • Human Rights House призвала Ильхама Алиева вмешаться в дело Гусейнова

    Новые обвинения, выдвинутые против блогера Мехмана Гусейнова накануне освобождения из тюрьмы, должны быть сняты, а независимые врачи должны оценить его состояние после объявления голодовки, заявила международная правозащитная организация Human Rights House.

12 января 2019, 10:33

12 января 2019, 09:41

  • Близкие заявили о подложности обращения Гусейнова из СИЗО

    Обращение от имени осужденного блогера Мехмана Гусейнова, в котором опровергается ухудшение его здоровья, сфальсифицировано, полагают брат осужденного Эмин Гусейнов и журналистка Хадиджа Исмайлова. Адвокаты Гусейнова выразили удивление появлением этого обращения.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Аналитика

Все статьи

Документы

Все документы