12 января 2019, 07:51

Активистка в Ингушетии потребовала миллион рублей компенсации за увольнение

Анжела Матиева, ранее уволенная из компании "Ингушнефть", подала иск в суд. Активистка требует признать незаконным приказ об увольнении. Матиева добивается выплаты как заработной платы за время вынужденного прогула, так и одного миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как писал "Кавказский узел", жительница Ингушетии Анжела Матиева, которая принимала активное участие в протестах, заявила 14 декабря об увольнении с работы по политическим мотивам. Основанием для увольнения по части 6 статьи 8 Трудового кодекса России в приказе назван "акт об отсутствии на корпоративном обучении (семинаре-совещании руководителей подразделений) ПАО "НК "Роснефть". Как утверждает Матиева, она предоставляла руководству медицинские документы, оправдывающие ее отсутствие на корпоративном обучении. 

С 4 по 17 октября в столице Ингушетии проходила круглосуточная акция протеста против изменения границы с Чечней, участники которой требовали проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики. Информация об этой и других акциях протеста собрана в обновляемой хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Анжела Матиева подала в суд на своего работодателя, ОАО "РН Ингушнефть" (дочка "Роснефти"), сообщило 11 января издание "Кавказ.Реалии".

Иск был подан в Малгобекский городской суд. Матиева требует, чтобы приказ о ее увольнении от 13 декабря был признан незаконным и необоснованным, также она настаивает на восстановлении ее в прежней должности. Помимо этого, в иске содержится требование выплатить Матиевой заработную плату за время вынужденного прогула и 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Дата заседания пока не назначена, пишет издание.

"Я написала объяснительную (по поводу отсутствия на семинаре), приложила справки, что 26 октября я весь день провела у врачей, проходила обследования. Вчера (13 декабря) утром я отдала объяснительную в канцелярию, ее в срочном порядке рассмотрели юристы – наши и из московского офиса. Они вынесли заключение: "Оснований для увольнения нет". Однако [генеральный директор] наложил на это заключение резолюцию и выпустил приказ о моем увольнении", - рассказала ранее сама Анжела Матиева. 

Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы) опубликован на "Кавказском узле". Анализ новой линии чечено-ингушской границы картографами приведен в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов". Новости о границах между Чечней и Ингушетией отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

Примечание:

"Ингушские активисты рассказали о планах протестной кампании", "Конгресс ингушского народа призвал Путина вернуть прямые выборы главы", "Ингушские активисты вынесли вопрос границы с Чечней на общественное обсуждение".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

12 января 2019, 13:00

12 января 2019, 12:00

12 января 2019, 11:46

  • Human Rights House призвала Ильхама Алиева вмешаться в дело Гусейнова

    Новые обвинения, выдвинутые против блогера Мехмана Гусейнова накануне освобождения из тюрьмы, должны быть сняты, а независимые врачи должны оценить его состояние после объявления голодовки, заявила международная правозащитная организация Human Rights House.

12 января 2019, 10:33

12 января 2019, 09:41

  • Близкие заявили о подложности обращения Гусейнова из СИЗО

    Обращение от имени осужденного блогера Мехмана Гусейнова, в котором опровергается ухудшение его здоровья, сфальсифицировано, полагают брат осужденного Эмин Гусейнов и журналистка Хадиджа Исмайлова. Адвокаты Гусейнова выразили удивление появлением этого обращения.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Аналитика

Все статьи

Документы

Все документы