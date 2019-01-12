Активистка в Ингушетии потребовала миллион рублей компенсации за увольнение

12 января 2019, 07:51

Анжела Матиева, ранее уволенная из компании "Ингушнефть", подала иск в суд. Активистка требует признать незаконным приказ об увольнении. Матиева добивается выплаты как заработной платы за время вынужденного прогула, так и одного миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как писал "Кавказский узел", жительница Ингушетии Анжела Матиева, которая принимала активное участие в протестах, заявила 14 декабря об увольнении с работы по политическим мотивам. Основанием для увольнения по части 6 статьи 8 Трудового кодекса России в приказе назван "акт об отсутствии на корпоративном обучении (семинаре-совещании руководителей подразделений) ПАО "НК "Роснефть". Как утверждает Матиева, она предоставляла руководству медицинские документы, оправдывающие ее отсутствие на корпоративном обучении.

С 4 по 17 октября в столице Ингушетии проходила круглосуточная акция протеста против изменения границы с Чечней, участники которой требовали проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики. Информация об этой и других акциях протеста собрана в обновляемой хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Анжела Матиева подала в суд на своего работодателя, ОАО "РН Ингушнефть" (дочка "Роснефти"), сообщило 11 января издание "Кавказ.Реалии".

Иск был подан в Малгобекский городской суд. Матиева требует, чтобы приказ о ее увольнении от 13 декабря был признан незаконным и необоснованным, также она настаивает на восстановлении ее в прежней должности. Помимо этого, в иске содержится требование выплатить Матиевой заработную плату за время вынужденного прогула и 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Дата заседания пока не назначена, пишет издание.

"Я написала объяснительную (по поводу отсутствия на семинаре), приложила справки, что 26 октября я весь день провела у врачей, проходила обследования. Вчера (13 декабря) утром я отдала объяснительную в канцелярию, ее в срочном порядке рассмотрели юристы – наши и из московского офиса. Они вынесли заключение: "Оснований для увольнения нет". Однако [генеральный директор] наложил на это заключение резолюцию и выпустил приказ о моем увольнении", - рассказала ранее сама Анжела Матиева.

Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы) опубликован на "Кавказском узле". Анализ новой линии чечено-ингушской границы картографами приведен в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов". Новости о границах между Чечней и Ингушетией отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".