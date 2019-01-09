Машина Скорой помощи. Фото: Геннадий Аносов / Югополис

09 января 2019, 10:31

Два ребенка пострадали при ДТП на Ставрополье

При столкновении трех машин в Ставропольском крае травмы получили четыре человека, в том числе двое детей, сообщило сегодня МВД.

Авария произошла вечером 8 января на трассе Михайловск - Казинка - Грачевка.

Водитель BMW не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, приводит сообщение Управления ГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю "Интерфакс-Юг". "От удара грузовик тоже вынесло на встречную полосу, где он врезался в ВАЗ, - цитирует представителя ведомства издание.

В результате столкновения автомобилей пострадали четыре человека, находившиеся в отечественном легковом автомобиле - водитель и пассажирка, а также двое детей 9 и 14 лет, уточнил он.

В автомобиле ВАЗ ехали бабушка и дедушка с двумя внуками, 14-летняя девочка получила травму головы и лица, ее 9-летняя сестра — перелом руки, оба ребенка были пристегнуты ремнями безопасности, пишет со ссылкой на ведомство 1777.ru. Водитель грузового авто и легковой иномарки не пострадали, отмечается в сообщении.

На сайтах ГУ МВД по Ставропольскому краю и ГИБДД нет информации о ДТП в Грачевском районе на 10.20 мск сегодня.

Как писал "Кавказский узел", 6 января переполненный микроавтобус, ехавший из Баку в Москву, опрокинулся на трассе в Ставропольском крае. Трое из десяти пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии, семеро, в том числе двухлетний ребенок, были доставлены в больницу, но от госпитализации отказались. Четверо пострадавших граждан Азербайджана, среди которых ребенок, остаются в больнице Буденновска, уточнил Минздрав края.

Примечание:

"Умерли двое пострадавших в ДТП на Ставрополье", "Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Ставрополе", "Три человека пострадали при ДТП с автобусом в Кисловодске".

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