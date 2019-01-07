Минздрав уточнил число госпитализированных после ДТП на Ставрополье

07 января 2019, 10:56

Четверо пострадавших граждан Азербайджана, среди которых ребенок, остаются в больнице Буденновска после аварии с микроавтобусом на трассе в Ставропольском крае, сообщили врачи.

Как писал "Кавказский узел", 6 января переполненный микроавтобус, ехавший из Баку в Москву, опрокинулся на трассе в Ставропольском крае. Трое из десяти пострадавших в тяжелом состоянии были доставлены больницу в Буденновске, семеро, в том числе двухлетний ребенок, были доставлены в ЦРБ Левокумского района, но от госпитализации отказались.

"В больнице в Будённовске находятся трое взрослых и один ребенок двух лет", - цитирует 6 января представителя Минздрава Ставропольского края ТАСС.

По словам сотрудника ведомства, у взрослых различные компрессионные переломы, необходимости их оперировать нет, их жизни ничего не угрожает. Ребенок получил незначительные травмы, "планируется что... его заберет мама, до ее приезда он будет находится в больнице", - сказал он.

На сайте Минздрава Ставропольского края нет информации о пострадавших в ДТП на 10.50 мск сегодня.