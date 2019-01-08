Суд в Ереване заочно арестовал Ваагна Арутюняна

08 января 2019, 19:15

Бывший глава следственной группы по делу о беспорядках в Ереване Ваагн Арутюнян, обвиненный в подлоге доказательств и превышении полномочий, заочно арестован по решению суда.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 ноября Ваагн Арутюнян, а также эксперт по баллистике были обвинены в подлоге доказательств в уголовном деле о беспорядках в Ереване в 2008 году. Арутюнян был заочно арестован судом и объявлен в розыск, но 12 декабря апелляционный суд отметил постановление об аресте. После предъявления Арутюняну новых обвинений в злоупотреблении служебным положением и превышении должностных полномочий следствие вновь подало ходатайство об аресте Арутюняна.

После разгона митинга оппозиции, несогласной с победой Сержа Саргсяна на президентских выборах в 2008 году, в Ереване произошли беспорядки. В столкновениях с силовиками погибли десять человек, более 250 получили ранения, сообщается в подготовленной "Кавказским узлом" справке " Бунт в Армении ". Следователи полагают, что руководитель следственной группы Ваагн Арутюнян совершил подлог, чтобы скрыть незаконное применение военными оружия при подавлении беспорядков.

Сегодня суд ереванских районов Аван и Нор Норк удовлетворил ходатайство следователя об аресте Ваагна Арутюняна, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Специальной следственной службе Армении.

Ваагн Арутюнян в 2007-2011 годах работал старшим следователем по особо важным делам, а в сентябре 2014 года стал замглавы Следственного комитета Армении и начальником главного управления по расследованию особо важных дел, спустя год ему было присвоено звание генерал-майора юстиции. В июле, после смены власти в стране, новый премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал распоряжение о его отставке.

В связи с разгоном акций протеста в 2008 году обвинен в свержении конституционного строя второй президент Армении Роберт Кочарян, который ввел тогда режим чрезвычайного положения. В содействии Кочаряну обвиняется бывший глава его администрации Армен Геворгян. В то же время ЕСПЧ в сентябре и октябре 2018 года обязал Армению выплатить компенсации четырем участникам митинга десятилетней давности, пострадавшим от действий правоохранителей.