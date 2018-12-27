Ваагн Арутюнян. Фото: Пресс-служба Президента Армении president.am

27 декабря 2018, 01:00

Армянские следователи потребовали арестовать Арутюняна по новым обвинениям 

Бывшему главе следственной группы по делу о беспорядках в Ереване Ваагну Арутюняну предъявлены обвинения в злоупотреблении служебным положением и превышении должностных полномочий.

Как писал "Кавказский узел", 1 ноября Ваагн Арутюнян, а также эксперт по баллистике были обвинены в подлоге доказательств в уголовном деле о беспорядках в Ереване в 2008 году. Арутюнян был заочно арестован судом и объявлен в розыск. 12 декабря апелляционный суд отметил постановление о его аресте. 

1 и 2 марта 2008 года после разгона митинга оппозиции, не согласной с победой Сержа Саргсяна на президентских выборах, в Ереване произошли беспорядки. В столкновениях с силовиками погибли десять человек, более 250 получили ранения. Подробности событий 2008 года изложены в справке "Бунт в Армении". По версии следствия, руководитель следственной группы Ваагн Арутюнян совершил подлог, чтобы скрыть реальные обстоятельства использования армянской армии, а также незаконного применения военнослужащими оружия во время событий в эти дни.

Ваагну Арутюняну к прежним обвинениям добавлены статьи о злоупотреблении служебным положением, повлекшим тяжкие последствия, и  о превышении должностных полномочий, сопровождаемом насилием, применением оружия или спецсредств, сообщила 26 декабря корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян. Отметим, что по обеим статьям предусмотрено до шести лет лишения свободы.

"Следствие подало в суд ходатайство об аресте Ваагна Арутюняна", - отметила пресс-секретарь.

Напомним, с 2007 по 2011 годы Ваагн Арутюнян был старшим следователем по особо важным делам в Специальной следственной службе. В сентябре 2014 года он был назначен заместителем главы Следственного комитета Армении и начальником елавного управления по расследованию особо важных дел, спустя год ему было присвоено звание генерал-майора юстиции. Однако в июле премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал распоряжение о его отставке.

Примечание:

"Кочарян назвал свой арест местью Пашиняна", "Обвиняемый по делу о беспорядках в Ереване взят под стражу", "Суд в Армении вынес решение об аресте Ваагна Арутюняна".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

27 декабря 2018, 11:15

27 декабря 2018, 10:43

  • Женщина ранена в зоне карабахского конфликта

    Пожилая жительница Азербайджана получила 26 декабря ранение при обстреле приграничного села. Врачи оказали ей помощь и отпустили из больницы, сообщили сегодня власти Агдамского района.

27 декабря 2018, 10:40

27 декабря 2018, 10:19

27 декабря 2018, 10:13

Темы дня

События дня

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Новости

Все новости

Документы

Все документы

Инфографика

Все справки