Армянские следователи потребовали арестовать Арутюняна по новым обвинениям 

27 декабря 2018, 01:00

Бывшему главе следственной группы по делу о беспорядках в Ереване Ваагну Арутюняну предъявлены обвинения в злоупотреблении служебным положением и превышении должностных полномочий.

Как писал "Кавказский узел", 1 ноября Ваагн Арутюнян, а также эксперт по баллистике были обвинены в подлоге доказательств в уголовном деле о беспорядках в Ереване в 2008 году. Арутюнян был заочно арестован судом и объявлен в розыск. 12 декабря апелляционный суд отметил постановление о его аресте.

1 и 2 марта 2008 года после разгона митинга оппозиции, не согласной с победой Сержа Саргсяна на президентских выборах, в Ереване произошли беспорядки. В столкновениях с силовиками погибли десять человек, более 250 получили ранения. Подробности событий 2008 года изложены в справке "Бунт в Армении". По версии следствия, руководитель следственной группы Ваагн Арутюнян совершил подлог, чтобы скрыть реальные обстоятельства использования армянской армии, а также незаконного применения военнослужащими оружия во время событий в эти дни.

Ваагну Арутюняну к прежним обвинениям добавлены статьи о злоупотреблении служебным положением, повлекшим тяжкие последствия, и о превышении должностных полномочий, сопровождаемом насилием, применением оружия или спецсредств, сообщила 26 декабря корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян. Отметим, что по обеим статьям предусмотрено до шести лет лишения свободы.

"Следствие подало в суд ходатайство об аресте Ваагна Арутюняна", - отметила пресс-секретарь.

Напомним, с 2007 по 2011 годы Ваагн Арутюнян был старшим следователем по особо важным делам в Специальной следственной службе. В сентябре 2014 года он был назначен заместителем главы Следственного комитета Армении и начальником елавного управления по расследованию особо важных дел, спустя год ему было присвоено звание генерал-майора юстиции. Однако в июле премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал распоряжение о его отставке.