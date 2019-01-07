Активисты в Саратове потребовали освободить Оюба Титиева

07 января 2019, 22:24

Участники пикета "Стратегия-6" в Саратове провели первую в 2019 году акцию в поддержку российских политзаключенных, потребовав освобождения главы чеченского "Мемориала" Оюба Титиева.

Как писал "Кавказский узел", процесс по делу Оюба Титиева начался 19 июля в Шалинском горсуде. Защита и сторона обвинения поставлены в неравные условия процессуальной борьбы, адвокаты сталкиваются с проблемами при представлении письменных доказательств в суде, отметил 24 декабря защитник Титиева Петр Заикин.

Глава грозненского "Мемориала" Оюб Титиев с 11 января находится под арестом по обвинению в хранении наркотиков. Титиев утверждает, что наркотики ему подбросили силовики, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева".

Коллективный пикет проходил в центре Саратова днем 6 января. Руководитель саратовской региональной общественной организации "Центр социально-правовых и природоохранных инициатив" Антон Хвостов опубликовал фотографии с пикета сегодня на странице "В поддержку Оюба Титиева" в Facebook.

Участники акции держали растяжку: "За вашу и нашу свободу!" и плакаты с требованием освободить российских политзаключенных, сам Хвостов держал плакат: "Свободу Оюбу Титиеву!". Во время акции он выступил перед участниками пикета, рассказав о последних подробностях дела Титиева. Активист напомнил, что Титиев лишен свободы уже почти год: 9 января будет годовщина задержания правозащитника.

Саратовские активисты и ранее требовали на пикетах освобождения главы грозненского "Мемориала". Один из таких пикетов состоялся в июне 2018 года. "Наши сторонники в Саратове выходят на пикеты и в жару, и в холод, и в будни, и в праздники. Спасибо, друзья. Ценим вашу поддержку", - говорится в сегодняшнем сообщении Telegram-канала ПЦ "Мемориал".

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