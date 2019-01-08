Заключенные и охранники в колонии. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру".

08 января 2019, 03:36

Адвокат уроженца Чечни требует возбудить дело о пытках в колонии

Уроженец Чечни Апти Акиев, отбывающий наказание в Омской области, был избит при переводе из исправительного учреждения. При конвоировании Акиева были утеряны ключи от наручников, в результате наручники рассверливали дрелью и Акиев получил ожоги. Однако следователь не нашел повода для возбуждения уголовного дела. Постановление следователя обжаловано, рассказала адвокат уроженца Чечни Татьяна Окушко.

Жалоба на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту полученных телесных повреждений осужденному Апти Акиеву подана в Советский райсуд Омска, сообщила 7 января корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Татьяна Окушко.

Она рассказала, что сообщение о нанесении увечий осужденному Апти Акиеву поступило в отдел полиции из УФСИН 7 октября. Осмотр осужденного был проведен только через три  недели, однако и тогда были зафиксированы повреждения. "22 октября, через две недели, был проведен телесный осмотр, в ходе которого у Акиева были выявлены синяки и ссадины на руках, в области грудной клетки и на ногах. Кроме этого, на внешней стороне запястья левой руки был след от сильного ожога", - сказала адвокат.

В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела (копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла") говорится, что «со слов осужденного Акиева данные телесные повреждения он получил при конвоировании... а ожег при снятии наручников».

В связи с этим был опрошен начальник оперативного отдела колонии, который пояснил, что при снятии наручников у осужденного "сломался ключ в замке браслета". Открыть браслет не представлялось возможным и он принял решение снять браслет с помощью дрели.

Для этого были вызваны с промышленной зоны двое осужденных, которые с помощью электрической дрели осуществили сверление замка наручников. Во время опроса осужденные показали, что снять наручники с помощью дрели им приказал начальник оперотдела. По их словам, подложить какой-либо материал под наручники во избежание ожога руки он не предлагал. И только когда на руке образовался волдырь от ожога, который лопнул и стал сочиться, «майор разрешил поливать наручники холодной водой», говорится в постановлении.

Проводившие проверку сотрудники  правоохранительных органов посчитали, что в отношении Апти Акиева не было никаких противоправных действий, а именно нанесения ему телесных повреждений, и поэтому в возбуждении уголовного дела по ст. 116 УК РФ (побои) было отказано.

«Такие жестокие манипуляции со снятием наручников с руки человека с помощью электродрели можно приравнивать к пыткам», - считает адвокат.

При этом она она напомнила, что телесные повреждения у Акиева были выявлены не только на руках, где были наручники, но и на ногах, и в области грудной клетки. По словам Окушко, Акиев рассказал ей, что был избит во время этапирования. 

"Кавказский узел" сообщал, что в омской колонии 6 октября произошла массовая драка между заключенными, в ней участвовали среди других и уроженцы Северного Кавказа. В результате пострадали 39 заключенных, один из которых в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу в Омске, еще четверо были госпитализированы в лечебное исправительное учреждение. Среди сотрудников исправительного учреждения пострадавших не было. 

Акиев был переведен в другое исправительное учреждение после инцидента в колонии. 

«Апти мне рассказал, что по дороге ... его оскорбляли, сбили с ног, и начали избивать. Удары наносили по ногам, по спине, по голове. Даже спустя две недели следы от побоев не прошли и были зафиксированы судмедэкспертом», - рассказывала адвокат.

«Согласно ст. 7 УПК РФ постановление следователя, дознавателя должны быть законными, обоснованными, мотивированными…Однако о какой законности может идти речь, если начальник оперативного отдела исправительного  учреждения не предоставил объяснение тому, каким образом Акиевым были получены многочисленные синяки и ссадины... При отсутствии правдоподобного объяснения полученные телесные повреждения наверняка являются делом рук властей и данный факт должен быть тщательно расследован», - говорит Окушко.

В постановлении отмечается, обратила внимание адвокат, что опросить по данному факту Акиева не представилось возможным по причине того, что он был этапирован в СИЗО. 

«Проверка по факту физического насилия в отношении Акиева проведена формально, односторонне и фактически ограничена дачей показаний начальником оперативного отдела и осужденных», - говорится в жалобе, которую Татьяна Окушко подала в суд. 

В отделе уголовного розыска, сотрудник которого проводил проверку по факту телесных повреждений осужденному Акиеву, от комментариев отказались.

Напомним также, что в декабре стало известно о жалобе в ЕСПЧ, поданной уроженцами Северного Кавказа о пытках в омской колонии. Заключенные пожаловались на нарушение статей 3 (запрещение пыток), 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской Конвенции по правам человека.

Примечание:

"ЕСПЧ принял жалобу жителя Дагестана на пытки и приговор", "Адвокаты назвали бессмысленными претензии Яндиева к Интерполу", "Жена участника атаки на Нальчик озвучила причины прекращения его голодовки".

Автор: Татьяна Гантимурова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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