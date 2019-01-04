Фрагмент концерта поп-группы BTS на Олимпийском стадионе в Сеуле в 2018 году. Фото кадр видео babalu funny video: https://www.youtube.com/watch?v=6vmgVvjJRj0

04 января 2019, 22:33

Продажа билетов на фильм Love Yourself приостановлена в Чечне

Грозненский кинотеатр перестал продавать билеты на фильм о корейской поп-группе BTS на фоне аналогичного решения, принятого В Махачкале.

Скриншот сообщения кинотеатра о приостановке продажи билетов на показ фильма "Love Yourself" в Грозном, https://www.instagram.com/p/BsK_sschZ1W/Как сообщал "Кавказский узел", в столице Дагестана был отменен показ фильма Love Yourself о корейской поп-группе BTS, запланированный на январь 2019 года. Администрация российского фан-клуба BTS объяснила отмену показа угрозами в социальных сетях.

Продажа билетов на фильм-концерт Love Yourself приостановлена, сообщил 3 января грозненский кинотеатр "Киностар" на своей странице в Instagram.

Против показа резко выступили авторы чеченского паблика "Карфаген" в соцсети "ВКонтакте". 1 января они назвали показ попыткой "наилучшим способом оскорбить чеченский народ".

Такие сообщества в соцсетях, как "Карфаген", декларируют приверженность к исламской религиозной традиции, но в своей риторике противоречат и адатам, и шариату, считают опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Скриншот публикации в паблике "Карфаген" против показа фильма "Love Jourself", https://vk.com/wall-75107421_455042"Кавказский узел" сообщал, что часть дагестанских фанатов BTS заявила о готовности поехать на показ фильма в другой регион. Поклонники корейской группы рассчитывали посмотреть фильм именно в Грозном, сообщил 26 декабря 2018 года "Коммерсант".

Угрозы, после которых в Махачкале был отменен показ фильма, несут реальную опасность, а неоднократный срыв культурных мероприятий в Дагестане наносит серьезный ущерб обществу, считают опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и глава местного отделения "Мемориала".

Примечание:

"Кадыров объяснил нападки Нурмагомедова на Тимати "сгонкой веса", "Минкульт Дагестана дистанцировался от скандала с отменой концерта Крида", "Новая газета": к конфликту Тимати и Нурмагомедова привело бездействие властей Дагестана".

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