Продажа билетов на фильм Love Yourself приостановлена в Чечне

04 января 2019, 22:33

Грозненский кинотеатр перестал продавать билеты на фильм о корейской поп-группе BTS на фоне аналогичного решения, принятого В Махачкале.

Как сообщал "Кавказский узел", в столице Дагестана был отменен показ фильма Love Yourself о корейской поп-группе BTS, запланированный на январь 2019 года. Администрация российского фан-клуба BTS объяснила отмену показа угрозами в социальных сетях.

Продажа билетов на фильм-концерт Love Yourself приостановлена, сообщил 3 января грозненский кинотеатр "Киностар" на своей странице в Instagram.

Против показа резко выступили авторы чеченского паблика "Карфаген" в соцсети "ВКонтакте". 1 января они назвали показ попыткой "наилучшим способом оскорбить чеченский народ".

Такие сообщества в соцсетях, как "Карфаген", декларируют приверженность к исламской религиозной традиции, но в своей риторике противоречат и адатам, и шариату, считают опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

"Кавказский узел" сообщал, что часть дагестанских фанатов BTS заявила о готовности поехать на показ фильма в другой регион. Поклонники корейской группы рассчитывали посмотреть фильм именно в Грозном, сообщил 26 декабря 2018 года "Коммерсант".

Угрозы, после которых в Махачкале был отменен показ фильма, несут реальную опасность, а неоднократный срыв культурных мероприятий в Дагестане наносит серьезный ущерб обществу, считают опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и глава местного отделения "Мемориала".