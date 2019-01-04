Чеченская семья провела на КПП в Северной Осетии пять часов

04 января 2019, 16:38

Пять жителей Чечни, машина которых была остановлена силовиками при въезде во Владикавказ, пожаловались на предвзятое отношение по национальному признаку. Для осмотра автомобиля, на котором настаивали сотрудники КПП, необходимы веские основания, указал адвокат Муса Плиев.

Как сообщал "Кавказский узел", поздно вечером 3 января направлявшаяся в Грузию чеченская семья была задержана на КПП в Северной Осетии. Задержанные назвали необоснованным требование силовиков об особом досмотре автомобиля.

Семья смогла покинуть стационарный пост лишь в 02.00 утра, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" одна из задержанных, Малика Мазаева. "Сотрудник ППС очень сильно попросил не писать на него заявление в прокуратуру, и чтобы себя прикрыть, он выписал на нас штраф, что у нас нет огнетушителя и на машине стоит газовый баллон. Штраф 250 рублей, на этом мы разошлись. Мы только доехали до границы (с Грузией. - Прим. "Кавказского узла"). Очень неприятно, когда присутствует национальный фактор. Мы все граждане одной страны, а к тебе относятся предвзято из-за того, что у тебя на машине стоит 95-й регион", - отметила Мазаева. По ее словам, сотрудники КПП так и не досмотрели автомобиль.

Чрезмерное внимание к гражданам по признаку проживания в том или ином регионе, принадлежности к конкретной национальности и т.п. может говорить о наличии состава преступления по ст.136 Уголовного кодекса России "Нарушение равенства, прав и свобод граждан", сказал корреспонденту "Кавказского узла" управляющий партнер адвокатского бюро "Мусаев, Лепшаков и партнеры" Муса Плиев.

Говоря о работе КПП, на котором задержали чеченскую семью, Плиев отметил, что на нем не должны проводить регистрацию. "Конституция гарантирует свободу передвижения всем гражданам РФ", - пояснил юрист.

При этом проверка документов на транспорт на этом КПП возможна, поскольку он выполняет функцию стационарного поста ГИБДД, указал Муса Плиев. "Однако эта проверка должна проводиться при условии, что сотрудники полиции могут объяснить причину остановки и такой проверки. Сотрудник ГИБДД должен представиться, объяснить причину остановки транспортного средства и назвать предполагаемое нарушение, совершенное вами в качестве водителя транспортного средства", - добавил Плиев.

Для проведения осмотра автомобиля необходимо обоснованное предположение о наличии в машине запрещенных предметов, ориентировка, под описание которой подходит водитель, сообщил Муса Плиев. "Они могут не показать вам эту ориентировку, но по вашей жалобе прокурору или в суд на незаконное действие должностное лицо должно будет подтвердить наличие обоснованного предположения", - отметил он.

Юрист также пояснил, что при остановке сотрудниками на стационарных постах ДПС под определение "визуального осмотра" подпадает лишь сверка VIN автомобиля с указанным в паспорте регистрации транспортного средства. Такое право у сотрудника есть вне зависимости от вашего желания, отмечает адвокат. "Как только сотрудник открывает багажник или бардачок, можно сказать, что это досмотр. Если с автомобилем все в порядке, дальнейшее требование пройти регистрацию противозаконно", - заключил адвокат.

Зачастую действия полицейских не соответствуют внутреннему регламенту и инструкциям, сообщил юрист. "Объясняется это формально тем, что идут какие-то неведомые никому мероприятия, "обстановка накаленная", "ситуация в стране". При этом никто не ссылался на нормативный акт, который бы это разрешал им делать", - сказал он.

Если силовики удерживают человека дольше трех часов, он должен спросить, задержан он или нет. Если нет, надо покинуть пост, даже если его сотрудники не вернули документы, порекомендовал Плиев.

"В случае если лицо будет удерживаться помимо его воли более трех часов установленного административного задержания (в особых случаях до 48 часов), то лицо должно сообщить о своем намерении покинуть место своего задержания. В случае ограничения его свободы необходимо связаться с адвокатом, с дежурным прокурором, службой собственной безопасности или же просто позвонить на 02 и сообщить, что в отношении него совершается незаконное ограничение его свободы. В автоматическом режиме указанный разговор будет записан. Также можно вести диктофонную и видеозапись, так как в последующем эти записи станут доказательством в суде. В случае отказа выдать документы гражданину ему также необходимо сообщить, что должностное лицо необоснованно удерживает его документы. Так как в случае, если должностное лицо приняло решение ограничить его в передвижении по истечении трех часов, налицо его фактическое задержание, которое не может быть осуществлено без участия адвоката - как его личного, так и по назначению", - рассказал Плиев.