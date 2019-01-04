Запрос на экстрадицию племянника Сержа Саргсяна направлен в Чехию

04 января 2019, 08:06

Армянская сторона попросила экстрадировать Нарека Саргсяна, задержанного в Праге по делу о хранении наркотиков и оружия, сообщили 3 января в Генпрокуратуре Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", в начале июля 2018 года силовики обнаружили в квартире племянника третьего президента Армении Сержа Саргсяна Нарека Саргсяна наркотики и оружие. Обыск был проведен в связи с подозрениями в том, что Нарек Саргсян обманом заполучил 14 графических рисунков художника Мартироса Сарьяна. Служба национальной безопасности страны объявила подозреваемого в розыск. 6 декабря чешские правоохранители задержали в Праге Нарека Саргсяна.

Начальник отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян 3 января сообщила, что ведомство направило в Чехию запрос на экстрадицию Нарека Саргсяна, разыскиваемого за хранение оружия и наркотиков, пишет РИА "Новости".

Хачатрян уточнила, что пакет документов на экстрадицию племянника бывшего президента был направлен 28 декабря 2018 года, сообщает "Sputnik-Армения".

Серж Саргсян в мае 2018 года на фоне массовых акций протеста оставил пост премьер-министра. Новым премьером стал лидер "бархатной революции" Никол Пашинян, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом". На "Кавказском узле" также размещена фотохроника "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".