Власти Армении озвучили схему сохранения цены на газ

03 января 2019, 13:37

Стоимость российского газа для армянских потребителей не поднимется за счет сокращения расходов компании "Газпром Армения", заявил 2 января пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян.

Как писал "Кавказский узел", о повышении цен на газ заявил 31 декабря и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян после переговоров с президентом России. Он заверил, что на тарифы для потребителей в Армении это не повлияет.

Согласно сообщению "Газпрома", цена российского газа на границе Грузии и Армении с 1 января 2019 года составит 165 долларов за 1 тысячу кубометров. При этом в 2018 году Армения получала газ на границе с Россией по 150 долларов за тысячу кубометров.

"О субсидии со стороны государства нет речи. Цена на газ для потребителей останется прежней за счет сокращения расходов и повышения эффективности компании "Газпром Армения", - цитирует 2 января Егояна ТАСС.

При этом, по словам Егояна, 2019 год вписывается в "обозримое будущее", когда сохранится цена на газ на границе, передает "Sputnik-Армения".

По данным на 13.30 мск 3 января, на сайтах "Газпрома" и "Газпром-Армения" нет подтверждения информации, озвученной пресс-секретарем премьер-министра Армении. При этом в сообщении от 31 декабря 2018 года, размещенном на сайте "Газпрома", указывается, что "ЗАО "Газпром Армения" продолжит работу с соответствующими государственными органами правительства Республики Армения по вопросу структуры внутренних тарифов на газ".

Отметим, что ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи предположили, что причиной долгих переговоров между Россией и Арменией по цене на газ стало то, что Москва добивается уступок от Еревана в вопросах назначения генсека ОДКБ, а также хочет получить определенные гарантии, что Армения не будет голосовать за резолюции против России на международных площадках.