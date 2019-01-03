Уголовное дело. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

03 января 2019, 09:02

"Единая Россия" пообещала исключить обвиняемых в педофилии депутатов

Вопрос об исключении бывших депутатов астраханской областной думы от партии "Единая Россия", обвиненных по делу об изнасилованиях и разврате детей, будет решен на ближайшем заседании, сообщили в партии.

Как писал "Кавказский узел", в конце декабря 2018 года стало известно о том, что 54-летнему и 56-летнему жителям Астрахани было предъявлено обвинение в изнасилованиях и развратных действиях в отношении детей и подростков. По данным источника в правоохранительных органах, обвиняемые - бывшие депутаты областной думы, но на момент совершения преступлений должности в облдуме они уже не занимали.

По версии следствия, в 2016-2018 годах 54-летний мужчина арендовал квартиру в Ленинском районе Астрахани, куда приходили дети, "в отношении которых совершал развратные действия и половые сношения", за что давал им деньги. Он также приглашал своего 56-летнего знакомого, который " совершал в отношении потерпевших развратные действия и половые сношения", утверждает следствие. По данным следствия, от действий мужчин пострадали 10 детей и подростков в возрасте от 8 до 17 лет.

Бывшие депутаты астраханской областной думы "подозреваются в вопиющем преступлении против детей", цитирует 2 декабря первого замсекретаря астраханского отделения "Единой России", руководителя фракции "Единой России" в областной думе Ирину Родненко РИА "Новости".

По ее словам, оба члена парии были депутатами областной думы третьего созыва, работавшего с 2001 по 2006 годы, в настоящее время они рядовые члены "Единой России" и не занимают в ней никаких должностей.

На ближайшем заседании совета астраханского регионального отделения "Единой России" их исключат из партии, сказала Родненко. 

Один из обвиняемых в 2005 году досрочно сложил свои полномочия депутата и возглавил одно из региональных министерств, где работал несколько лет, приводит сообщение пресс-секретаря астраханского регионального отделения партии "Единая Россия" Марии Анисимовой "Пункт А". По ее словам, о том, что чиновник подозревается в преступлении, стало известно весной 2018 года, сразу после этого его членство в партии было приостановлено.

Также было приостановлено членство в партии второго обвиняемого, о причастности к делу которого стало известно 28 декабря 2018 года, сказала Анисимова.

Комментариев от фигурантов данного уголовного дела пока не поступало.

Примечание:

"Житель Волгоградской области осужден за насилие над ребенком", "Фельдшер арестован по подозрению в насилии над ребенком в Волгограде", "В Волгограде арестован подозреваемый в убийстве и изнасиловании 10-летнего школьника".

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