28 декабря 2018, 13:08

Двое астраханцев обвинены в совращении 10 детей

54-летнему и 56-летнему жителям Астрахани предъявлено обвинение в изнасилованиях и развратных действиях в отношении 10 детей и подростков, сообщил сегодня Следком. По данным источника в правоохранительных органах обвиняемые - бывшие депутаты областной думы.

По версии следствия, в 2016-2018 годах 54-летний мужчина арендовал квартиру в Ленинском районе Астрахани, куда приглашал детей, "в отношении которых совершал развратные действия и половые сношения", за что давал им деньги. Свои действия обвиняемый снимал на фотоаппарат, сообщила сегодня пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Кроме того, мужчина дважды приглашал своего 56-летнего знакомого, который "также совершал в отношении потерпевших развратные действия и половые сношения", говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В ходе осмотра квартиры следователи изъяли фотоаппарат, видеокамеру, а также ноутбуки и электронные носители с 1,4 тысячи изображений и видео порнографического характера, в том числе с несовершеннолетними.

По данным следствия, от действий мужчин пострадали 10 детей и подростков в возрасте от 8 до 17 лет. Мужчинам предъявлены обвинения в изнасилованиях девочек до 14 лет (п."б" ч.4 ст.131 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка до 14 лет (п."б" ч.4 ст.132 УК РФ), получении сексуальных услуг несовершеннолетнего и использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд, говорится на сайте управления.

Речь в пресс-релизе идет о двух бывших депутатах думы Астраханской области, уточнил источник в правоохранительных органах. Он подчеркнул, что оба на момент совершения преступлений должности в облдуме уже не занимали, пишет сегодня РИА "Новости".

Отметим, что ч. 4 статей 131 и 132 УК РФ предусматривают от 12 до 20 лет лишения свободы.

Примечание:

"Житель Волгоградской области осужден за насилие над ребенком", "Фельдшер арестован по подозрению в насилии над ребенком в Волгограде", "В Волгограде арестован подозреваемый в убийстве и изнасиловании 10-летнего школьника".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

28 декабря 2018, 16:50

  • Гуковские шахтеры рассказали об острой нехватке денег

    Низких зарплат и пенсий едва хватает на продукты, топливо для обогрева домов купить не на что, пожаловались бывшие сотрудники "Кингкоула". Протестующие заявили о намерении продолжать пикеты до получения от властей Ростовской области всех причитающихся выплат.

28 декабря 2018, 16:34

28 декабря 2018, 16:26

28 декабря 2018, 15:44

28 декабря 2018, 15:24

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Аналитика

Все статьи

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Новости

Все новости

Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Инфографика

Все справки