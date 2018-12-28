Двое астраханцев обвинены в совращении 10 детей

28 декабря 2018, 13:08

54-летнему и 56-летнему жителям Астрахани предъявлено обвинение в изнасилованиях и развратных действиях в отношении 10 детей и подростков, сообщил сегодня Следком. По данным источника в правоохранительных органах обвиняемые - бывшие депутаты областной думы.

По версии следствия, в 2016-2018 годах 54-летний мужчина арендовал квартиру в Ленинском районе Астрахани, куда приглашал детей, "в отношении которых совершал развратные действия и половые сношения", за что давал им деньги. Свои действия обвиняемый снимал на фотоаппарат, сообщила сегодня пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Кроме того, мужчина дважды приглашал своего 56-летнего знакомого, который "также совершал в отношении потерпевших развратные действия и половые сношения", говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В ходе осмотра квартиры следователи изъяли фотоаппарат, видеокамеру, а также ноутбуки и электронные носители с 1,4 тысячи изображений и видео порнографического характера, в том числе с несовершеннолетними.

По данным следствия, от действий мужчин пострадали 10 детей и подростков в возрасте от 8 до 17 лет. Мужчинам предъявлены обвинения в изнасилованиях девочек до 14 лет (п."б" ч.4 ст.131 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка до 14 лет (п."б" ч.4 ст.132 УК РФ), получении сексуальных услуг несовершеннолетнего и использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд, говорится на сайте управления.

Речь в пресс-релизе идет о двух бывших депутатах думы Астраханской области, уточнил источник в правоохранительных органах. Он подчеркнул, что оба на момент совершения преступлений должности в облдуме уже не занимали, пишет сегодня РИА "Новости".

Отметим, что ч. 4 статей 131 и 132 УК РФ предусматривают от 12 до 20 лет лишения свободы.