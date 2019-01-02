Грузинские политологи по итогам 2018 года призвали изменить формат Женевских дискуссий

02 января 2019, 16:37

Дело о смерти Татунашвили вскрыло неэффективность Женевских дискуссий в их теперешнем виде, констатировали представители грузинских общественных организаций и политологи. Они призвали участников дискуссий добиться большей их эффективности, изменив формат.

Как писал "Кавказский узел", Арчил Татунашвили умер в больнице Цхинвала 23 февраля, на следующий день после того, как был задержан южноосетинскими силовиками по подозрению в подготовке диверсии. 13 сентября стало известно, что сотрудник КГБ Южной Осетии Давид Гурциев и прокурорский работник Алик Табоев, обвиняемые в причастности к смерти Татунашвили, объявлены в розыск по красному циркуляру Интерполом. В случае их поимки Грузия будет добиваться экстрадиции силовиков в страну, заявило МВД республики.

Дело о смерти Титунашвили стало одним из главных событий года в Грузии и Южной Осетии. 21 марта депутаты грузинского парламента приняли резолюцию, в которой потребовали от правительства до 15 июня представить список людей, обвиняемых и осужденных за преступления против граждан Грузии в Абхазии и Южной Осетии. В список внесено 33 имени, 26 июня он был утвержден правительством и направлен в парламент. Санкционный список назван именами Арчила Татунашвили и Гиги Отхозории - граждан Грузии, по данным грузинских властей, убитых в Южной Осетии и Абхазии, отмечается в статье "Итоги года на Южном Кавказе: "бархатная революция", поражение Саакашвили и новый срок Алиева", размещенной на "Кавказском узле".

Дело Татунашвили осложнило отношения Грузии и России

Смерть гражданина Грузии Арчила Татунашвили стала приоритетным делом для грузинских правозащитников в 2018 году, заявил исполнительный директор НПО "Международное партнерство за честные выборы и демократию" Михаил Бенидзе.

"В первую очередь нельзя пропустить дело о гибели, вернее, фактически убийстве Арчила Татунашвили. Были организованы акции и рейды, которые направлены на то, чтобы привлечь внимание к нему международного сообщества", - заявил Бенидзе в эфире "Рустави 2" 31 декабря.

По мнению председателя коалиции "За права беженцев" Зураба Бендианишвили, дело Арчила Татунашвили осложнило отношения между Грузией и Россией.

"Для расследования дела Татунашвили у прокуратуры много информации: показания очевидцев, экспертиза тела Татунашвили. Этих материалов достаточно, чтобы пойти в Страсбургский суд, но недостаточно для полного восстановления картины преступления. Россия и Южная Осетия в этом деле заняли неконструктивную позицию", - пояснил Бендианишвили корреспонденту "Кавказского узла".

"Грузинская сторона имеет заключения экспертов и оперативные сведения для того, чтобы сделать вывод о виновных. Да и представители непризнанной Южной Осетии в приватных разговорах рассказывают примерно одну и ту же версию - что Татунашвили убили при допросе в СГБ", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Центра стратегических исследований Кавказа Мамука Арешидзе.

На теле умершего эксперты в Грузии зафиксировали следы пыток, заявил министр по делам перемещенных лиц Созар Субари. При этом проводивший вскрытие тела Татунашвили в Цхинвале после его смерти южноосетинский врач-судмедэксперт Инал Техов в свою очередь отметил, что у погибшего имелись кровоподтеки и ссадины на спине, руках и ногах, но внутренних повреждений и следов пыток не было, поэтому он сделал вывод о его смерти от острой сердечной недостаточности. Согласно версии южноосетинских силовиков, Татунашвили в августе 2008 года воевал против Южной Осетии на стороне Грузии. В КГБ Южной Осетии заявили, что он готовил диверсии, снимая на видео объекты военной инфраструктуры в республике.

По мнению Арешидзе, отношения между Грузией и Россией в 2018 году ухудшились, и особенно это было видно в деле Татунашвили. "На самом деле никаких подвижек в этом вопросе нет, наоборот, можно сказать, есть ухудшения", - пояснил он.

По словам Арешидзе, он также не видит подвижек в отношениях и с гражданским обществом России. "У нас есть площадка для встреч - "Русско-грузинский экспертный диалог", которая работает при поддержке швейцарского правительства. Мы обсуждали эту тему - Южной Осетии, но у нас нет прорыва", - рассказал Мамука Арешидзе.

По его словам, и в личном общении российские эксперты не идут на компромисс. "Все остаются при своем, но при этом отмечают, что ситуация между Грузией и Россией - нездоровая. Не может такая ситуация сохраняться вечно, но никаких подвижек нет", - подчеркнул он.

Женевские дискуссии должны продолжаться, уверены эксперты



Несмотря на неэффективность переговоров в рамках Женевских дискуссий, их нельзя прекращать, так как лучшего формата для обсуждения проблем на сегодняшний день нет, считают Мамука Арешидзе и Зураб Бендианишвили.

Женевские дискуссии проводятся после военных событий в Южной Осетии в августе 2008 года на основе договоренностей, достигнутых при посредничестве ЕС, ООН и ОБСЕ. Участие в переговорах принимают представители Южной Осетии, Абхазии, России, Грузии, Соединенных Штатов Америки, ООН, ОБСЕ и Европейского союза.

"Это - бесперспективные встречи в сегодняшнем виде. Все начинается с того, что в неформальной части представители грузинской стороны зачитывает последние постановления ООН или ОБСЕ, признающие Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями. После этого абхазы и осетины уходят, и встреча прекращается", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" источник в правительстве.

По мнению Арешидзе, если Грузия прекратит поднимать вопрос оккупированных территорий, встречи все равно будут не эффективны. "Допустим, отложен вопрос оккупации. Переходим ко второму пункту - нарушение прав человека в Абхазии и Южной Осетии. Наказаны виновные в убийстве Отхозория и Татунашвили? Нет, не наказаны. Какая разница, о чём будет идти разговор - об оккупации или об этих нарушениях? Результат-то будет одинаков", - пояснил политолог.

Вместе с тем Арешидзе уверен, что формат не следует отменять. "Участники должны думать о том, как расширить его, чтобы работа этого формата была более функциональной. Но я понимаю, что это не так просто сделать. Он создавался под эгидой ООН, и там есть бюрократические механизмы, но их надо преодолевать. Однако желания менять что-то нет, особенно у российской стороны. К сожалению, от грузинской стороны там мало что зависит", - уверен он.

“Женевский процесс - единственная международная площадка для обсуждения проблемных политических вопросов [Грузии] с Россией, где также участвуют Евросоюз, ООН и США. Ничего лучшего сегодня создать невозможно. Поэтому надо терпимо относиться к безрезультатным встречам в Женеве", - подчеркнул Зураб Бендианишвили.

Работы на границе с Южной Осетией и задержания нарушителей свидетельствуют о незыблемости позиций

Постоянные попытки российский и южноосетинской сторон установить ограждение на разделительной линии также свидетельствуют о непримиримости позиций сторон, считает руководитель Центра стратегических исследований Кавказа Мамука Арешидзе.

8 августа 2008 года начались военные действия между Грузией и Южной Осетией. 26 августа президент РФ подписал указы о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. 28 августа 2008 года парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией. Официальный Тбилиси считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями. Подробная информация о "Пятидневной войне" 2008 года опубликована в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". Российские пограничники в Южной Осетии ведут работы по обустройству границы с Грузией и установке на границе инженерных заграждений. По утверждению местных жителей, колючая проволока, которую прокладывают пограничники, проходит прямо по территории населенных пунктов. 31 августа 2016 года Грузия отказалась обсуждать проблему демаркации.

По словам Арешидзе, большое значение имеет и то, что на границе проводятся задержания людей.

"Когда кто-то говорит о том, что нарушаются границы, то, конечно, это смешно. Во-первых, люди не знают, где они находятся. Но, если даже они знают, где находятся, нельзя же так грубо обращаться с ними", - подчеркнул политолог.

По его мнению, задерживая людей, силовики могут преследовать свои интересы. "Есть информация о задержаниях, которые проводятся ради поощрений. Кто-то хочет поехать во внеочередной отпуск, и он производит задержание. За это ему полагается поощрение. Кроме того, имеет место денежное вознаграждение", - заявил Мамука Арешидзе, не уточнив, какие именно случаи он имеет в виду.

Он также напомнил о деятельности движения "Сила в единстве", представители которой каждый день дежурят на разделительной линии и 5 декабря, по их данным, предотвратили попытку провести заграждение в районе селения Атоци. "Если они чего и добились, так это постоянного напоминания грузинскому обществу о том, что проблема Цхинвали и проблема бордеризации (установления заграждений на границе. - Прим. "Кавказского узла") существует", - заявил Арешидзе.

На разделительной линии между контролируемой Грузией территорией и Южной Осетией дежурят представители движения "Сила в единстве". Новогоднюю ночь они также провели на границе, в походных условиях, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель движения Мамука Кацарава.

По данным представителя пресс-службы МВД Грузии действия представителей движения "Сила в единстве" законны. "По грузинскому законодательству, эти люди находятся на грузинской территории, их действия не подпадают ни под административные, ни под уголовные нарушения", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" представитель ведомства.

Санакоев: растет поток жителей Южной Осетии, приезжающих в Грузию

Наряду с тем что грузино-российские отношения ухудшаются, наблюдаются и позитивные тенденции в отношениях между жителями Грузии и Южной Осетии, отметил руководитель временной администрации Цхинвальского региона (грузинская структура. - Прим. "Кавказского узла") Дмитрий Санакоев.

"Постоянно увеличивается поток людей, которые приезжают на лечение в Грузию. Больше контактов между людьми, родственниками", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

В грузино-осетинских отношениях есть определенные подвижки в лучшую сторону: раны заживают, люди возвращаются, уверен и Мамука Арешидзе.

"Приезжают в Тбилиси на лечение, за покупками и многое другое", - отметил он.