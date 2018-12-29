Очередь на Военно-Грузинской дороге выросла до 935 машин

29 декабря 2018, 11:15

335 грузовиков и 600 легковых автомобилей ожидают выезда из России в Грузию, сообщило сегодня управление МЧС по Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 26 декабря Военно-Грузинская дорога была закрыта для всех видов транспорта. По состоянию на 28 декабря число автомобилей, ожидающих открытия дороги, превысило 500. МЧС Северной Осетии отчиталось о работе двух пунктов обогрева для водителей и пассажиров.

"Открытия дороги ожидают 335 грузовиков и 600 легковых автомобилей", - процитировал сегодня в 9:31 мск информацию МЧС Северной Осетии "Интерфакс".

С грузинской стороны трассы идет расчистка дороги от снега, сообщило издание.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", сегодня к 11:15 мск на въезде в Грузию выстроилась очередь из большегрузов и легковых автомобилей, ее конец скрывается за поворотом дороги. На въезде в Россию машин нет. Изображение на веб-камерах обновляется каждые 15 минут, они предоставлены Северо-Кавказским таможенным управлением, поясняется на сайте "Верхний Ларс".

Отметим, что Транскавказская магистраль, соединяющая Россию с Южной Осетией, также была закрыта из-за непогоды, но вечером 28 декабря ее открыли для всех видов транспорта.

Пропускные пункты на российско-грузинской границе работают круглосуточно, однако в периоды ухудшения погодных условий они бывают временно закрыты, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также можно ознакомиться с материалом о Военно-Грузинской дороге.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском поселке Степанцминда осадков не будет, температура воздуха -8 градусов, скорость ветра 9 метров в секунду. В ночь на 30 декабря также без осадков, похолодает до -13, ветер стихнет до 5 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который также доступен и в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.