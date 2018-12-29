Сотрудник водоканала в Дербента задержан после обысков на предприятии

29 декабря 2018, 06:00

Один из руководителей абонентской службы МУП «Водопроводно – канализационное хозяйство» Дербента задержан после обысков в предприятии, которые прошли 26 декабря, сообщил «Кавказскому узлу» источник в правоохранительных органах. Следственные мероприятия в компании на водоснабжение города никак не повлияли, но, по словам жителей муниципалитета, вода подается в дома по часам и она не всегда чистая.

Напомним, 26 декабря источники в силовых структурах сообщили об обысках в водоканале Дербента.

После проведенных обысков в здании МУП «Водопроводно – канализационное хозяйство» (ВКХ) Дербента был задержан один из руководителей абонентской службы предприятия, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» источник в правоохранительных органах. Причиной задержания, по его сведениям, стали необоснованные начисления за подключения к водопроводу. По предварительным данным, с жителей города незаконно взималась плата за техническое подключение к сетям.

"Тарифы на подключение определяет Республиканская служба по тарифам, но в Дербенте она не была установлена. А если тариф не установлен, то взимание платы за подключение незаконно. Однако была налажена система получения денег за это", - отметил собеседник.

Официально в МВД Дагестана информацию о задержании пока не подтверждают.

Следственные действия в водоканале никак не отразились на водоснабжение города, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в администрации Дербента.

«Вода, как и раньше подается по графику. Иногда случаются перебои в режиме, но они никак не связаны с задержанием и обысками. Жалобы от населения поступают также на то, что зачастую вода в кране течет грязная», - пояснил собеседник.

Получить комментарий у представителей МУП «ВКХ» не удалось – на звонки на указанные на сайте компании номера никто не отвечает.

16 октября депутаты в Дербенте единогласно проголосовали за избрание главой города помощника члена Совета Федерации Сулеймана Керимова Хизри Абакарова. Опрошенные "Кавказским узлом" журналисты предположили, что избрание Абакарова связано с договоренностями между властями и Керимовым об инвестировании в город. Сам Керимов посетил Дербент в день избрания Хизри Абакарова и выступил перед местными чиновниками. "Кавказский узел" проанализировал главные тезисы выступления Керимова по видео, которое любезно предоставило РИА "Дербент", и подготовил видеодайджест. В ходе своего выступления Сулейман Керимов задал вопросы, касающиеся приоритетов развития города: на что использовать бюджетные средства? Среди первоочередных целей, на которые необходимо направить деньги, обещанные Сулейманом Керимовым, наведение порядка в сфере жилищно-коммунального хозяйства и медицины, решение проблем ливневок и канализации, отметили жители Дербента, заочно отвечая на вопросы сенатора.

Местные жители решают проблемы с перебоями в поставках воды с помощью накопителей. Во многих домах и квартирах установлены резервуары и накопители для воды, рассказали корреспонденту жители Дербента.

«Мы живем в районе коньячного завода. В подвале у нас установлены четыре больших бака и поэтому в квартирах вода идет постоянно. У нас в районе вода подается стабильно три раза в день – утром, в обед и вечером. За последние годы мы не ощущали перебоев», - рассказала жительница города Анжела. В тоже время, отметила она, проблема с водоканалом возникает при оплате за услугу.

«Нам постоянно делают начисления за полив огорода. Сто рублей в месяц. Какой полив огорода, нам не понятно, потому что у нас его нет», - добавила она.

Житель расположенного на севере города микрорайна «Аваин», где расположен частный сектор, рассказал, что воду подают стабильно утром и вечером.

«Перебоев практически не бывает. Но мы их можем и не ощутить, так как у нас стоит бак на две тонны и его нам хватает на два-три дня», - отметил он.

Водоснабжение и водоотведение в республике достаточно коррупциогенная сфера, которая должна привлечь внимание следователей и руководства Дагестана, считает главный редактор информагентства «Дербент» Милрад Фатуллаев.

«Руководители водоканалов становились весьма известными и обеспеченными людьми. Связано это со злоупотреблением в использовании различных химикатов, с приписках при поставках воды, списанием средств на якобы проведенные очистительные работы. При молчаливом согласии директората водоканалов велось строительство в охранной зоне водопроводов объектов, на это просто закрывались глаза. На всем этом руководители старались погреть руки в корыстных целях», - отметил главный редактор.