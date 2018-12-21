Дербентцы назвали водоснабжение и ливневки приоритетами для инвестиций Керимова

21 декабря 2018, 18:01

Среди первоочередных целей, на которые необходимо направить деньги, обещанные Сулейманом Керимовым, наведение порядка в сфере жилищно-коммунального хозяйства и медицины, решение проблем ливневок и канализации, отметили жители Дербента, заочно отвечая на вопросы сенатора.

Как информировал "Кавказский узел", 16 октября собрание депутатов Дербента единогласно проголосовало за избрание главой города помощника члена Совета Федерации Сулеймана Керимова Хизри Абакарова, тогда как врио главы города Энрик Муслимов с еще двумя другими кандидатами снял свою кандидатуру с выборов. Опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и политолог считают, что избрание Абакарова связано с договоренностями между властями и Керимовым об инвестировании в город.

Сулейман Керимов посетил Дербент в день избрания своего помощника Хизри Абакарова главой города и выступил перед местными чиновниками. "Кавказский узел" проанализировал главные тезисы выступления Керимова по видео, которое любезно предоставило РИА "Дербент", и подготовил видеодайджест. В ходе своего выступления, Сулейман Керимов задал вопросы, касающиеся приоритетов развития города: на что использовать бюджетные средства? Что приоритет - спасти чью-то жизнь: построить, допустим, госпиталь, или вместо этого убрать мусор за теми, кто не заботится о чистоте города? Нужна ли больница или дороги - что является приоритетом? Что первоочередное - решение проблем с водоснабжением или канализацией? Ведь наличие дополнительной воды приведет к еще большему загрязнению моря (из-за неработающей канализации)? Нужен ли Дербенту аэропорт, если да, то насколько приоритетно по отношению к дорогам, больнице, канализации и водоснабжению?

Опрошенные "Кавказским узлом" жители Дербента указали приоритетные сферы, на которые новая администрация города должна обратить внимание. Приведенные частные мнения дербентцев не являются репрезентативным опросом, однако ответы даны именно на те вопросы, который задал в своем выступлении Сулейман Керимов.

Жители Дербента назвали приоритетом наведение порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве

Администрация города в первую очередь должна обратить внимание на поставку качественных коммунальных услуг, заявил житель Дербента Алик. "Нужно, чтобы вовремя люди воду получали. Есть такие магалы (небольшой район, расположенный внутри каменных стен Дербентской крепости, ниже цитадели Нарын-Кала. - Прим. "Кавказского узла"), которые неделями воду не получают”, - отметил дербентец.

По его словам, частые перебои с водой возникают в пятом магале Дербета. Иногда там вода отсутствует в течении недели или дают воду через день, сообщил мужчина.

О том, что в первую очередь средства из бюджета города должны быть направлены на решение проблемы с перебоями подачи воды, заявила и жительница Дербента Лавият. "У нас в двое суток один раз подается вода. Многие здесь пробурили колодцы, а я не смогла пробурить. Летом здесь засуха бывает", - рассказала она, подчеркнув, что исправно платит за коммунальные услуги и не имеет долгов.

По словам женщины, жители не оповещаются о времени отключения и возобновления подачи воды, поэтому многие не могут сделать запасы.

При исправной оплате коммунальных услуг приходится нести ощутимые дополнительные финансовые затраты для установки обогревателей накопительных баков для воды, рассказал Гамзат. "Люди вынуждены здесь, что летом, что зимой, набирать воду для своих нужд. Постоянной горячей и холодной воды нет", - пояснил он.

Уроженец Дербента Сулейман Керимов входит в топ-300 богатейших людей мира по версии Forbes. Глава Дагестана Владимир Васильев и сам Керимов пообещали рост бюджета Дербента на 5 миллиардов рублей в год. По словам Васильева, бизнес Керимова будет зарегистрирован в Дербенте. "Это сумма около 5 млрд рублей в год. Он попросил как уроженец Дербента дать ему возможность реализовать свой потенциал на родине", - сказал глава республики 31 октября. Сам Керимов отметил, что в 2019 году ожидает пятикратного роста бюджета города, подчеркнув, что дополнительные средства на развитие города могут поступать от инвесторов и за счет участия в федеральных программах, которые требуют соинвестирования. "Это поступление налогов, плюс... если правильно работать, то на каждый рубль, который будет в бюджете, можно привлечь дополнительно четыре-пять", - заявил Керимов. При этом власти Дагестана и сенатор не пояснили, что подразумевается под суммой в 5 млрд рублей - пополнение бюджета налогами или доход от проектов Керимова в Дербенте.

Дербентцы призвали Керимова обратить внимание на ливневки



Новая администрация первоочередным приоритетом обязана решить проблему с канализацией и ливневками, считает Нариман Алибеков. По его словам, "отсутствие ливневок" создает большие проблемы для передвижения горожан во время дождей и паводков.

Во время паводков заливает несколько центральных улиц и проспектов города и горожане вынуждены прикладывать определенные усилия, чтобы перейти через них, рассказал Алибеков, приведя в качестве примера улицу Агасиева. "Люди просто не могут перейти дорогу во время дождя. Им приходится переходить через "лежачих полицейских", ставить поддоны там, где пешеходный переход", - пояснил он.

Житель Дербента Фазиль также считает, что в первую очередь средства из городского бюджета должны пойти на решение проблем канализационных сетей и ливневок, а затем - на ремонт дорожного полотна.

Такого же мнения придерживается и дербентец Владимир. "Сначала надо сделать город [городскую канализационную систему]. Туристы будут приезжать и на эту канализацию смотреть, что ли?" - задался вопросом Владимир.

"Кавказский узел" писал, что в результате наводнения в Дербенте 10 октября 2012 года, вызванного сильными дождями, погибли шесть человек, было затоплено порядка 600 домов. Жители города уже в начале нового 2013 года заявили о повторном подтоплении домов после осадков, выпавших в декабре 2012 года.

В свою очередь 53-летний Исмаил подчеркнул, что проблема со здравоохранением и дошкольными образовательными учреждениями должна быть более приоритетна для руководства Дербента. "В первую очередь здоровье - больница, а потом детский садик", - подчеркнул он.

При этом, он выступил за постройку в Дербенте аэропорта, подчеркнув, что городские власти в силах решить ключевые проблемы в сферах городской жизни одновременно, без расстановки приоритетов.

Приоритетным для Дербента должно стать развитие сферы туризма, заявил ранее в ходе своего выступления Сулейман Керимов. "Туризм действительно, я думаю, должен быть локомотивом для Дербента... Главное, не просто построить это, сделать это, [а] надо правильно все это преподнести: чем вы лучше, чтобы к вам приехали, чем вы лучше там Дубая, чем вы лучше Турции, что вы можете сделать", - сказал миллиардер. 31 октября глава Дагестана на брифинге затронул тему строительства аэропорта в Дербенте. "Мы сейчас серьезно занимаемся темой авиации (...) Мы говорили с Дитрихом (министр транспорта РФ Евгений Дитрих. – Прим. "Кавказского узла") и о возможности открытия в Дербенте аэродрома. По сути, Дербент – это место поклонения, которое посещают все гости Дагестана и России", - цитируются слова Владимира Васильева в сообщении, размещенном на сайте главы Дагестана.

Идея строительства аэропорта в Дербенте вызвала противоречивые оценки жителей города

Для реализации планов властей по развитию туристического потенциала Дербента необходимо строительство собственного аэропорта, считает часть опрошенных "Кавказским узлом" жителей города. При этом другая часть дербентцев напомнила о том, что аэропорт Махачкалы находится всего в 1,5 часах езды от города.

"Дербент - как город, который аккумулирует на себе весь Южный Дагестан и в разрезе туристического кластера, который здесь намерены сделать, нуждается в аэропорте", - подчеркнул Мирза Мирзаев.

При этом, по его словам, абсолютным приоритетом при расходовании бюджетных средств должно стать приведение в порядок жилищно-коммунального хозяйства города. Без упорядоченного жилищно-коммунального хозяйства делать что-либо в городе бесполезно, заявил Мирза Мирзаев. "Дом строится с фундамента, а не с крыши, поэтому сначала город за собой почистим, а потом [аэропорт]", - пояснил он.

По мнению местного жителя Алика, постройка аэропорта обеспечит дополнительные рабочие места местным жителям и будет способствовать развитию туризма, как в самом Дербенте, так и в Южном Дагестане в целом. "Аэропорт будут строить - это людям работа будет. Если каждый посетитель аэропорта один пирожок и один сок [купит], будут [идти] деньги в бюджет", - считает он.

Однако, по мнению мужчины, реализация всех программ может быть выстроена по разному: как одновременно так и поэтапно, при этом в приоритете вопрос о поставках качественных коммунальных услуг.

Житель Дербента Гамзат также положительно отнесся к инициативе постройки аэропорта в городе.

При реализации задуманных новым руководством города идей по развитию туристической зоны увеличится туристический поток и постройка аэропорта упростит дорогу в Дербент, считает он. "Приезжих будет больше и они будут прямиком сюда приезжать. Если в набережную зону будут вкладываться как планировали, то при таких вложениях здесь шикарный город будет. Мы ничем не хуже европейских стран, городов", - подчеркнул Гамзат, отметив однако, что при реализации данной программы необходимо учитывать приоритетность и прежде всего привести коммуникации города в порядок.

Для того чтобы, начать реализовывать программы по развитию туристического потенциала Дербента, новое руководство должно оказать первоочередную финансовую поддержку сфере ЖКХ, считает дербентец Камиль.

По его мнению, не менее пристального финансового внимания со стороны нового руководства города заслуживает и уже имеющаяся в городе туристическая сфера. "Лучше было бы, наверное, направлять [средства] в сферу для туризма, потому что для этого у нас все есть", - заявил он, отметив, что строительство аэропорта - необходимая частью для полного формирования нового туристического облика Дербента.

В свою очередь жительница Дербента Лавият критически отнеслась к инициативе по поводу строительства аэропорта. "Вот же рядом Махачкала, полтора часа езды. Поехал и полетел, куда надо. Зачем он [нужен]?" - заявила женщина.

В необходимости строительства аэропорта усомнился Нариман Алибеков. "По любому центр - Махачкала. Дербент не настолько развит, чтобы человек взял билет и полетел именно сюда", - считает он.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы энциклопедические статьи о Дербенте и цитадели Нарын-Кала. Биографическая справка о Сулеймане Керимове опубликована "Кавказским узлом" в разделе "Персоналии".