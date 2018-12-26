Жетон сотрудника полиции. Фото Елены Синеок, Юга.ру

26 декабря 2018, 17:32

Источники сообщили об обысках в водоканале Дербента

Силовики изъяли документацию дербентского водоканала, проверяя информацию о попытках обанкротить муниципальное предприятие, рассказали источники.

Водоканал задолжал поставщикам более 50 миллионов рублей, сообщил источник в силовых структурах города.

По его словам, масштабный обыск связан с подозрением о попытке преднамеренного банкротства компании, сообщили сегодня "Аргументы и факты".

Источник в правоохранительных органах республики связал обыск с нарушениями деятельности МУПа, но не уточнил, какими именно, информировало сегодня РИА "Дагестан".

На сайте администрации Дербента по состоянию на 17:31 мск 26 декабря нет информации об обысках. Других официальных подтверждений этих данных также нет, "Кавказский узел" не может их проверить.

Напомним, что по мнению политолога Эдуарда Уразаева и главреда РИА "Дербент" Магомеда Фатуллаева, в Дагестане начался новый виток антикоррупционной кампании, которая дошла до муниципального уровня.

Ситуация с арестами чиновников и кадровыми чистками в республике отслеживается "Кавказским узлом" на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане”.

Примечание:

"«Черновик»: следствие заинтересовала земля под детсадом в Махачкале", "Прокуратура увидела халатность в действиях чиновников мэрии Махачкалы", "Суд запретил строительство девятиэтажки в пригороде Махачкалы".

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