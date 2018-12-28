Жители двух сел в Чечне остались без газовых автозаправок

28 декабря 2018, 18:37

Две передвижные газозаправочные станции в Наурском районе Чечни закрыты после проверки, хозяйкам заправок грозит уголовная ответственность за нарушение требований безопасности. Закрытие газовых заправок стало проблемой для автовладельцев, заявили местные жители.

Передвижные газовые заправки на базе автомобильных цистерн работали в населенных пунктах Савельевская и Калиновская. В отношении владелиц автозаправочных станций возбуждены уголовные дела, сообщил представитель республиканского управления СКР корреспонденту "Кавказского узла".

«Были выявлены серьезные нарушения требований безопасности. Выяснилось, что реализация газового топлива для автомашин производилась без наличия соответствующей лицензии, не была проведена необходимая экспертиза указанных передвижных ГАЗС. Работники данных автозаправочных станций не имели соответствующей квалификации и не прошли положенную аттестацию в области промышленной безопасности», - сообщил сотрудник ведомства корреспонденту "Кавказского узла".

Сведения о нарушениях были переданы следственным органам и 26 декабря в отношении владелиц передвижных заправок были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 238 УК России (производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Им грозит крупный денежный штраф или до двух лет лишения свободы. Комментариями владелиц АЗС относительно выявленных нарушения и возбуждения уголовных дел «Кавказский узел» пока не располагает.

Проверки АЗС в Чечне начались после взрыва на заправке в селе Гехи 26 сентября. В течение месяца были закрыты три автозаправочные станции, а 24 ноября стало известно о приостановке деятельности 14 автозаправок, против 11 человек были возбуждены уголовные дела. К 1 декабря нарушения были найдены на заправках в Курчалоевском, Цоци-Юртовском и Бачи-Юртовском сельских поселениях, а 19 и 24 декабря уголовные дела были возбуждены в отношении владельцев АЗС в Урус-Мартановском и Шелковском районах. Владельцы и работники АЗС отметили придирчивость проверяющих, а жители республики пожаловались на низкое качество топлива и близость автозаправок к жилым домам.

По словам жителей Наурского района, передвижные ГАЗС в Калиновской и Савельевской были востребованы местными жителями. «Для меня это серьезная проблема, как и для других автовладельцев, у кого в машине стоит газовое оборудование. Надо или на бензине ездить, или ехать заправляться в Новотерское или Мекенскую, а это довольно неблизкий путь», - заметил местный житель Ибрагим корреспонденту "Кавказского узла".

«Передвижная газозаправка у нас сейчас не работает, также как и в Савельевской. Их закрыли еще несколько дней назад, когда шла проверка, выявили какие-то нарушения. Сейчас везде идут проверки заправок, закрывают за малейшие нарушения», - сказал житель селения Калиновская Хасан корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что 12 декабря уголовное дело возбудили в отношении жителя Шалинского района. Мужчина организовал в селе Автуры пункт заправки автомобилей сжиженным углеводородным газом, используя цистерну, переоборудованную кустарным способом под автозаправочную станцию, сообщило следствие.