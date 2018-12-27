Журналисты посчитали приговор Валову угрозой свободе слова

27 декабря 2018, 05:17

Дело главного редактора "БлогСочи" Александра Валова, осужденного за вымогательство, является сигналом для работников СМИ, заявил профсоюз журналистов. Назначенное судом наказание слишком жестоко, это давление на свободу слова, отметила вице-президент Европейской федерации журналистов Надежда Ажгихина. Адвокаты рассказали, что обжалуют приговор. Адвокаты рассказали, что обжалуют приговор.

Как писал "Кавказский узел", 26 декабря суд признал виновным редактора "БлогСочи" Александра Валова в вымогательстве денег у депутата Госдумы и приговорил его к шести годам колонии общего режима и штрафу в 700 тысяч рублей. Адвокат Александр Попков назвал приговор слишком суровым.



Александру Валову было предъявлено обвинение в вымогательстве у депутата Госдумы Юрия Напсо 300 тысяч рублей. Сам Валов связал уголовное преследование с работой сайта "БлогСочи" и "попыткой закрыть сайт". Доступ пользователей к сайту был прекращен 27 марта, вся информация на нем была стерта, работу сайт возобновил лишь 23 июля. 20 декабря адвокат Сергей Костюк рассказал, что сайт "БлогСочи" вновь не работает.

При вынесении приговора Валову со стороны защиты присутствовал лишь общественный защитник главреда "БлогСочи" Евгений Витишко, рассказал он 26 декабря корреспонденту "Кавказского узла". Съемку судебного заседания вела сочинская Государственная телевизионная и радиовещательная компания (ГТРК), сказал он.

"Представители (телекомпании) установили камеры до выхода судьи... и стали снимать все оглашение приговора от начала и до конца. Я сразу заявил возражения, напомнив судье о том, что когда адвокаты и корреспондент «Кавказского узла» заявили ходатайство о видеосъемке, то суд отказал. На это судья ответил, что в данном случае процесс открытый и все имеют право на съемку", - отметил адвокат.

Витишко рассказал, что во время оглашения приговора Валов постоянно прерывал судью и пытался вставлять свои реплики, указывая на недостоверность фактов и незаконность выводов суда. Судья распорядился вывести его из зала и продолжил читать приговор до оглашения резолютивной части, а затем распорядился вновь привести обвиняемого, отметил защитник.

"Валов, услышав, что ему назначили шесть лет колонии общего режима, на мой взгляд, не удивился", - рассказал Витишко.

Из 700 тысяч рублей, которые по решению суда должен выплатить Валов, 400 тысяч рублей он должен отдать государству и 300 тысяч - "потерпевшему политику Юрию Напсо за моральные и нравственные страдания, которые ему доставило преступление Александра Валова", - рассказал Витишко.

После оглашения приговора Валов повторил все, что он сказал в своем последнем слове, отметил защитник.

В последнем слове Валов заявил о своей невиновности, рассказал адвокат Сергей Костюк. "Он говорил о заказном характере его дела, о его политической окраске и желании уголовным преследованием остановить его деятельность", - сказал Костюк, По его словам, Валов отверг обвинения в вымогательстве, продолжив ранее заявленную версию о том, что речь шла о сотрудничестве с помощниками Напсо.

Витишко также добавил, что на оглашение приговора не явилась адвокат по назначению. Других СМИ, кроме ГТРК, в зале не было, не присутствовали на заседании и представители общественности, сказал защитник. Витишко связал это с удаленностью от центра города Лазаревского суда, где проходил процесс.

Защитник рассказал, что уже передал Валову подготовленную адвокатами предварительную апелляцию, так как «при таком процессе, где судья не удовлетворил ни одного ходатайства... не было никакого шанса на справедливый и законный приговор». По его словам, после оглашения приговора суд не выдал его ни Валову, ни защите.

Адвокат Сергей Костюк рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что «не смог присутствовать на суде у Валова из-за других процессов». Он будет подавать жалобу, сказал адвокат.

«Мы не знаем, что написал в своем приговоре судья, но приговор подлежит обжалованию с момента его провозглашения», – отметил Костюк.

Свидетельствующие против Валова помощники Напсо путались и давали разноречивые показания вместе с депутатом, "о чем мы и будем указывать в своих апелляциях и требовать более детального рассмотрения этой доказательной базы", - сказал адвокат.

Адвокаты Александр Попков и Михаил Беньяш подтвердили, что будут подавать жалобы.

«Нам на это уголовно-процессуальный кодекс отводит 10 суток», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Беньяш.

Журналисты назвали приговор "давлением на свободу слова"

На приговор Валову отреагировал Профсоюз журналистов и работников СМИ.

"Ход расследования и суда не оставляет сомнений в заказном характере этого дела и демонстративности действий властей в отношении "зарвавшегося" блогера", - говорится в заявлении, опубликованном 26 декабря в Telegram-канале "Профсоюз журналистов".

«Дело Валова одним из многочисленных «сигналов» для журналистов Краснодарского края и очевидным случаем давления на свободу слова», - говорится в заявлении.

Давление на сотрудников СМИ все время усиливается, в то же время законы, призванные защищать журналистов, "применяются крайне редко и избирательно", отметила вице-президент Европейской федерации журналистов Надежда Ажгихина.

«Очевидно, что наказание журналиста – это больше, чем наказание рядового гражданина. Все же журналист выполняет общественно важную функцию. Необходимо, чтобы он выполнял ее беспрепятственно. Такие случаи (как история Валова) требуют особого внимания и рассмотрения. Шесть лет тюрьмы и большой штраф – чрезмерное наказание с точки зрения здравого смысла», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Ажгихина.

Комментариями относительно приговора суда со стороны обвинения и потерпевшего по делу "Кавказский узел" не располагает.